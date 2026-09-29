BLOKADERI ODBILI DA UČESTVUJU U DEBATI NA RTS: Eto koliko ih briga za narod!

RADIO-televizija Srbije uputila je poziv nosiocu liste “Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić” Aleksandru Vučiću, prvom na listi “Studentska lista - Studenti pobeđuju” Iliji Srdanoviću za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlementarne izbore i Vukosavi Crnjanski, direktorki organizacije civilnog društva “Crta” da učestvuju u debati povodom izbora.

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Podsećamo, ponuđeni su termini za ovu nedelju - utorak 29. septembar u 21 čas i četvrtak 1. oktobar u 21 čas.

"Crta" je u startu odbila poziv, a i blokaderi su pokazali da ne smeju protiv Vučića ni u odnosu 3 prema 1.

Da podsetimo, Ilija Srdanović ranije je već dva puta odbijao razgovor sa Vučićem pred kamerama.

Preko društvene mreže Instagram odgovorio je RTS-u i objavio da "neće da daje veštačko disanje nenadležnim političkim davljenicima".

Aleksandar Vučić, koji je prihvatio poziv, ranije je, tokom gostovanja na RTS rekao da zna da ni Srdanović, ni direktorka CRTA-a neće prihvatiti poziv na debatu.

- Ja prihvatam, i sa njima i sa prvim na listi studenata-blokadera, kako god da se nazivaju. Ako ja nisam u stanju i ako nisam spreman da odgovorim na vaša pitanja posle mojih toliko godina i svakoga dana 15, 16 sati angažmana, onda ne treba da se bavim ovim poslom. Nudio sam dijalog od 1. decembra 2024. godine, nudio sam i pre toga mnogo puta. Ne mogu oni da prihvate dijalog iz dva razloga. Jedan je bio ranije važan kada su oni se borili unutar opozicije ko će da bude najveći mrzitelj Vučića, jer samo ko je najveći mrzitelj može da dobije njihovo poverenje. A što se današnjih stvari tiče, oni danas ne mogu da izađu na debatu. U svakoj će da izgube, zato što to su sve stara lica, dobro poznata lica, niko tu nov nema - rekao je Vučić u emisiji "Za stolom sa Apostolom".

Vučić je ponudio da učestvuje u debati i sa njih četvoro, petoro.

- Ponudio sam odmah da dođe njih četvoro, petoro, ako se sećate. Vi ste sada ponudili, da budemo sasvim fer, da bude najmanje dva prema jedan za njih. Je l' tako? Jasno vam je da CRTA nije nikakva objektivna posmatračka misija. Oni su više učesnici izbornog procesa nego što je gospodin Srdanović. I to svi u ovoj zemlji znaju i posebno znaju za sve njihove obmane, laži, od zvučnog topa do svega drugog.Dakle, vi ste pozvali njih dvoje protiv mene. Ja sam prihvatio. Ja sad vam kažem, zvanično prihvatam da budem protiv njih dvoje. Nemam nikakav problem sa tim. Imaju oni. Zato što znaju da ću da ih pobedim oboje zajedno. Dodajte im i nekog trećeg, pobediću ih troje zajedno. Ja sam čovek koji se bori za svoje ideje, koji u njih veruje, i koji zna šta je radio - istakao je Vučić.

Vučić se danas oglasio na društvenoj mreži Instagram, gde je ponovo pozvao Srdanovića na duel, ali još nije usledio odgovor.

- Dijalog i debata su uvek blagorodni. Odgovore, vi sa tzv. studentske liste, ne dugujete meni, već Srbiji i njenim građanima. Pitam prvog na takozvanoj studentskoj, kažem takozvanoj jer studenata tamo nema, gospodina Srdanovića, hoće li konačno da prihvati učešće u televizijskoj debati, jer smatram da je veoma važno da ljudi čuju različita mišljenja - naveo je Vučić.

Dodao je da je razgovor važan blagorodan za društvo i upitao Srdanovića da, ukoliko ne prihvati debatu, odgovori na pitanje hoće li, ako Studentska lista pobedi, uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji.

- Samo mi odgovorite na to, ne frazama tipa 'čuvaćemo dobre odnose, vodićemo računa o energetici'. Recite ljudima šta vam je plan, ako ga uopšte imate, ali im recite to iskreno - rekao je Vučić.

Istakao je da ne misli da se Srdanović lično plaši učešća u debati sa njim, već da se plaši zato što nema odgovore ili zato što bi ti odgovori bili potpuno pogrešni.

- Vi, poštovani građani Srbije, samo pažljivo, molim vas, slušajte: odgovore bez odgovora, na pitanja nepostojeća, pa ćete shvatiti koliko praznine, koliko neznanja i koliko neodgovornosti se iza svega krije - zaključio je Vučić.