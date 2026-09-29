Košarka

HAOS U AMERICI! Uhapšen dvostruki NBA šampion zbog nasilja u porodici

Filip Milošević

29. 09. 2026. u 19:07

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"Ludilo" Džej-Ar Smita potresa Ameriku.

ХАОС У АМЕРИЦИ! Ухапшен двоструки НБА шампион због насиља у породици

Foto: Printskrin/X/WKBNSports

Dvustruki NBA šampion i bivši saigrač Lebrona Džejmsa, Džej-Ar Smit, uhapšen je u utorak u Teksasu zbog optužbe za nasilje u porodici.

Prema evidenciji zatvora okruga Hant, Smit je priveden zbog napada sa nanošenjem telesnih povreda u okviru porodičnog nasilja.

Aemrički tabloid „TMZ“ navodi da se Smit i dalje nalazi u pritvorskom centru okruga Hant. Prema zatvorskoj evidenciji, kaucija još nije određena.

„Na fotografiji iz pritvora deluje potpuno ozbiljno, bez ikakvog izraza na licu, dok u tamnoj zatvorskoj odeći gleda pravo u kameru“, navodi „TMZ“.

Četrdesetjednogodišnji Smit igrao je u NBA ligi 16 sezona, nakon što je izabran na draftu 2004. godine, odmah po završetku srednje škole. Proglašen je za najboljeg šestog igrača NBA lige u sezoni 2012/13. kao član Njujork niksa, a osvojio je i NBA titule 2016. i 2020. godine, igrajući zajedno sa Lebronom Džejmsom u ekipama Klivlend kavalirsa, odnosno Los Anđeles lejkersa.
 

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