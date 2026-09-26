Partizan je ovo čekao 19 godina!
KK Partizan pobedio je Armani, a tom prilikom došao je do zanimljivog podviga.
Naime, crno-beli su savladali "manekene" iz Milana rezultatom 92:76, te pobedom otvorili sezonu.
Zanimljivo je da, od kada se vratio u elitu, Partizan je uvek gubio na otvaranju Evrolige.
Još impresivnije sinoćnja pobeda zvuči kada se uzme u obzir podatak da "parni valjak" nema pobedu na otvaranju sezone još od 2007. godine. Tada je kod kuće savladana Barselona sa 81:78.
Iako je Partizan imao miran prelazni rok, iza očiju javnosti dovođena su pojačanja, malo ko je od crno-belih očekivao da mogu daleko u Evroligi. Sada, iako je tek počela sezona, sve jače tinja nada među pristalicama crno-belih da ovo može biti njihova sezona.
Priliku da dodatno uvere "neverne Tome" imaće već u utorak kada crno-beli gostuju Parizu.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Penjaroja srećan zbog pobede, ali pomalo i zabrinut
25. 09. 2026. u 23:50 >> 00:06
LIGA NACIJA, REZULTATI: Belgija srušila Italiju, Crna Gora slavila protiv Kipra
25. 09. 2026. u 23:10 >> 23:55
REČ IGRAČA UTAKMICE: Karlik Džons pohvalio "grobare", ali imao i poruku za kritičare (VIDEO)
25. 09. 2026. u 23:12 >> 23:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)