Partizan je ovo čekao 19 godina!

KK Partizan pobedio je Armani, a tom prilikom došao je do zanimljivog podviga.

Foto: KK Partizan

Naime, crno-beli su savladali "manekene" iz Milana rezultatom 92:76, te pobedom otvorili sezonu.

Zanimljivo je da, od kada se vratio u elitu, Partizan je uvek gubio na otvaranju Evrolige.

Još impresivnije sinoćnja pobeda zvuči kada se uzme u obzir podatak da "parni valjak" nema pobedu na otvaranju sezone još od 2007. godine. Tada je kod kuće savladana Barselona sa 81:78.

Iako je Partizan imao miran prelazni rok, iza očiju javnosti dovođena su pojačanja, malo ko je od crno-belih očekivao da mogu daleko u Evroligi. Sada, iako je tek počela sezona, sve jače tinja nada među pristalicama crno-belih da ovo može biti njihova sezona.

Priliku da dodatno uvere "neverne Tome" imaće već u utorak kada crno-beli gostuju Parizu.

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