Košarka

Šta se dešava sa Derekom Vilisom? Stajling iznenadio, povreda zabrinula (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 09. 2026. u 09:02

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Krilni centar Partizana Derek Vilis debitovao je pred publikom u Humskoj.

Шта се дешава са Дереком Вилисом? Стајлинг изненадио, повреда забринула (ФОТО)

FOTO: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Krilni centar crno-belih na terenu je proveo nešto više od minuta, a potom je zbog povrede napustio igru. 

Bilo je kod njega pokušaja u drugoj četvrtini da se na teren vrati, ali je povreda ipak bila ozbiljnije prirode, te je ostatak meča proveo na klupi. 

Kako prenosi "Mocart sport" Vilis je dobio lakšu distorziju skočnog zgloba leve noge, očekuje se da će pauzirati nekoliko dana. 

Za sada nije sigurno hoće li u utorak biti na parketu protiv Pariza, a više će u narednim danima biti jasnije oko toga hoće li u petak nastupiti protiv Bajerna. 

Novinar "Novosti" uslikao je foto-ubod nakon meča, Vilis je u hodnicima "Arene" uslikan sa krajnje zanimljivim stajlingom.

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