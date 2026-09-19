Ostoja Mijailović: "Planiramo još jedno ili dva pojačanja, potreban je veliki novac za licencu"
Čekamo taj poslednji "kat" u NBA 19. oktobra, pa ćemo da vidimo šta će biti, poručio je prvi čovek košarkaške sekcije Partizana.
Pred Partizanom je važan period za budućnost kluba, a jedna od ključnih tema je dugoročni status u Evroligi.
Predsednik Ostoja Mijailović poručio je da je u pitanju veliki novac i da se crno-beli bore da obezbede svoje mesto u elitnom takmičenju.
- Borimo se, veliki je novac u pitanju. Oni koji je ne obezbede biće u teškoj situaciji da zaigraju Evroligu. Više detalja ćete znati kada budem imao šta više da vam otkrijem - istakao Mijailović u razgovoru za "Sportske.net".
Predsednik Partizana trenutno je u Atini, gde su crno-beli učestvovali na memorijalnom turniru "Pavlos Janakopulos" i osvojili treće mesto. Tom prilikom govorio je i o igračkom kadru, a iako se pripreme za novu sezonu privode kraju, Partizan bi mogao da dobije još jedno ili dva pojačanja.
- To je pre pitanje za Vladu Micova i Žarka Paspalja, a ne za mene, ali pošto se družim sa njima i pričam svaki dan - da, planiramo još jedno ili dva pojačanja. Čekamo taj poslednji "kat" u NBA 19. oktobra, pa ćemo da vidimo šta će biti. Teško je tržište, ne deluje baš dobro u ovom trenutku, ali ništa ne možemo da obećavamo. Dobra je atmosfera, svi dišu kao jedan i ja sam baš iskoristio priliku da razgovaram sa trenerom i on je vrlo zadovoljan ponašanjem igrača i kako funkcioniše sistem u klubu - rekao je Mijailović.
Mijailović je u Atini razgovarao sa ljudima iz sportskog sektora i trenerom, a posebno je istakao zadovoljstvo atmosferom i načinom na koji ekipa funkcioniše. Prvi čovek crno-belih govorio je i o odnosima sa Panatinaikosom, koji je domaćin memorijala.
- Video sam se sa Vasilisom Partenopulosom, predsednikom kluba. Odnosi Partizana i Panatinaikosa su veoma dobri, bili su oduvek dobri i takvi će i ostati. Mislim da treba da ispoštujemo njihov poziv na memorijal za Pavlosa Janakopulosa, čoveka koji je stvorio ovaj klub i uložio veliki deo svog života u njega.
Crno-beli su na turniru pretrpeli poraz od PAOK-a, koji je do pobede stigao trojkom u poslednjim sekundama. Prvi čovek crno-belih, međutim, taj rezultat nije želeo posebno da ističe.
- Očekivali smo da imamo malo više sreće, pošto je ona trojka ušla u poslednjim sekundama, ali to je košarka. Ovo je pripremni deo sezone, tako da pobede nisu važne, važno je bilo učestvovati na turniru - zaključio je predsednik Partizana.
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