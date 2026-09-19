Politika

VUČIĆ SUTRA U 8 ČASOVA GOSTUJE NA RADIO BEOGRADU: Predsednik o najvažnijim temama u emisiji "Jutro je"

В.Н.

19. 09. 2026. u 21:38

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Jutro je" na Radio Beogradu.

ВУЧИЋ СУТРА У 8 ЧАСОВА ГОСТУЈЕ НА РАДИО БЕОГРАДУ: Председник о најважнијим темама у емисији Јутро је

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

 - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće gost emisije „Jutro je“ na Radio Beogradu 1, u nedelju, 20. septembra, u 08.05 časova - navodi se na instagram stranici predsednika.

Objavu možete pogledati OVDE.

 

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