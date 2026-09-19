Kukavičluk navijača Vest Hema: Dogovorili tuču, pa sve prijavili policiji (VIDEO)
Kako su navijači Vest Hema izigrali "kolege" iz Milvola?
Milvol i Vest Hem odigrali su 2:2 na "Denu", u prvom takmičarskom susretu dva londonska kluba posle 14 godina.
Derbi je, osim na terenu, pažnju privukao i zbog priče koja se pojavila na društvenim mrežama uoči utakmice.
Objavljen je snimak privođenja grupe navijača Milvola, uz tvrdnje da su se oni okupili na mestu na kojem je prethodno navodno bio dogovoren sukob sa pristalicama Vest Hema.
Prema navodima britanskih medija, dogovor za obračun navodno je stigao sa strane Vest Hema, dok su potom pojedini navijači tog kluba informaciju prosledili policiji.
Navijači Milvola su se, prema toj verziji, pojavili na dogovorenoj lokaciji, ali su tamo zatekli policiju umesto suparničke grupe.
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