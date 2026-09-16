Navijači Zvezde ove reči Luke Dončića nikada neće zaboraviti: Mene tamo vole...
Podsetimo, Luka je poznat kao veliki navijač crveno-belih
Slovenački košarkaš Luka Dončić prisetio se perioda kada je nastupao u Evroligi i otkrio koja su to najvrelija gostovanja koja pamti iz tog perioda. As Los Anđeles Lejkersa je na prvo mesto stavio Crvenu zvezdu, ali uz posebnu napomenu koja će oduševiti navijače crveno-belih.
U razgovoru sa novinarom Maksom Resetarom, Dončić je dobio pitanje koja je najstrašnija i najupečatljivija atmosfera u kojoj je igrao tokom evroligaške karijere u dresu Real Madrida.
– Verovatno Crvena zvezda, ali ne za mene, jer me tamo vole, tako da meni lično nije bilo tako – istakao je nasmejani Dončić, koji nikada nije krio da od malih nogu gaji velike simpatije prema srpskom i regionalnom šampionu:
– Igrao sam i u Atini protiv Panatinaikosa u četvrtfinalu, počeli smo meč gubeći 20:0, tamo je buka bila nestvarna.
Na pitanje novinara da li postoji dvorana i navijači za koje oseća da ga „ne vole”, nekadašnji MVP Evrolige nije imao dilemu, već je kao iz topa „pecnuo” najvećeg rivala iz španskih dana:
– Verovatno... Barselona – zaključio je Dončić.
Podsetimo, Luka Dončić je sa Real Madridom 2018. godine upravo u Beogradu podigao trofej Evrolige, a na svakom gostovanju protiv Crvene zvezde srpska publika ga je dočekivala ovacijama i velikim aplauzima.
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