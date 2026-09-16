"Zbrka" oko fudbalera Zvezde: Srbi pokušavaju da nam uzmu igrača, ali on srcem želi kod nas

Tako barem tvrdi selektor

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Selektor fudbalske reprezentacije Severne Makedonije, Goce Sedloski, saopštio je spisak igrača za predstojeće utakmice u Ligi nacija, a posebnu pažnju izazvala je njegova izjava o mladom fudbaleru Mateju Gaštarovu.

Sedloski je na konferenciji za medije otkrio da postoji interesovanje srpske strane za ovog fudbalera, ali tvrdi da nema dileme za koga će on nastupati u budućnosti.

– Gaštarova vidim u veznom redu, mada može da pokrije više pozicija. Srbi pokušavaju da nam ga uzmu, ali mi je on lično rekao da svim srcem jedva čeka da dođe i zaigra za Makedoniju. Verujem da će se taj momak pojaviti u ponedeljak na prozivci i da će biti sa nama – izjavio je nekadašnji defanzivac Dinama, a sada selektor naših južnih suseda.

Makedonce očekuje istorijski nastup, s obzirom na to da će se po prvi put takmičiti u „B“ diviziji Lige nacija. Raspored je izuzetno zgusnut, pošto će u predstojećem „prozoru“ odigrati čak četiri utakmice.

Takmičenje otvaraju 26. septembra na domaćem terenu protiv Švajcarske, tri dana kasnije (29. septembra) gostuju Sloveniji, dok 3. oktobra dočekuju Škotsku. Pakleni ciklus završavaju 6. oktobra, kada će gostovati selekciji Švajcarske.