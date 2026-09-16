"Zbrka" oko fudbalera Zvezde: Srbi pokušavaju da nam uzmu igrača, ali on srcem želi kod nas
Tako barem tvrdi selektor
Selektor fudbalske reprezentacije Severne Makedonije, Goce Sedloski, saopštio je spisak igrača za predstojeće utakmice u Ligi nacija, a posebnu pažnju izazvala je njegova izjava o mladom fudbaleru Mateju Gaštarovu.
Sedloski je na konferenciji za medije otkrio da postoji interesovanje srpske strane za ovog fudbalera, ali tvrdi da nema dileme za koga će on nastupati u budućnosti.
– Gaštarova vidim u veznom redu, mada može da pokrije više pozicija. Srbi pokušavaju da nam ga uzmu, ali mi je on lično rekao da svim srcem jedva čeka da dođe i zaigra za Makedoniju. Verujem da će se taj momak pojaviti u ponedeljak na prozivci i da će biti sa nama – izjavio je nekadašnji defanzivac Dinama, a sada selektor naših južnih suseda.
Makedonce očekuje istorijski nastup, s obzirom na to da će se po prvi put takmičiti u „B“ diviziji Lige nacija. Raspored je izuzetno zgusnut, pošto će u predstojećem „prozoru“ odigrati čak četiri utakmice.
Takmičenje otvaraju 26. septembra na domaćem terenu protiv Švajcarske, tri dana kasnije (29. septembra) gostuju Sloveniji, dok 3. oktobra dočekuju Škotsku. Pakleni ciklus završavaju 6. oktobra, kada će gostovati selekciji Švajcarske.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Svetog Nikolu i Novu godina slavimo uz Nikolu Jokića
16. 09. 2026. u 07:14
AU, ŠTA MU SRBIN URADI?! Kristijano Ronaldo ovakvu sramotu ne pamti
16. 09. 2026. u 06:09 >> 07:00
CELA HRVATSKA JE ZGROŽENA! Srpski svetac izazvao zemljotres u komšiluku
16. 09. 2026. u 06:57 >> 10:50
NEVEROVATNO! Srbija pobedila svetske gigante
16. 09. 2026. u 06:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)