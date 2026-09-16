Argentinac pojačao Čukarički
Stigao je na jednogodišnju pozajmicu
Fudbalski klub Čukarički angažovao je novo pojačanje za nastavak sezone. Ugovor sa timom sa Banovog brda potpisao je argentinski desni bek Ramiro Sebastijan Di Lusijano, koji stiže na pozajmicu iz redova ruskog velikana, moskovskog CSKA.
Velika pogodnost za stručni štab belo-crnih jeste činjenica da 22-godišnji defanzivac poseduje i pasoš Italije, te se u domaćem šampionatu neće tretirati kao inostrani fudbaler.
Di Lusijano je rođen 21. januara 2004. godine, a ponikao je u argentinskom Banfildu, gde je prošao kompletan omladinski pogon. Za prvi tim kluba iz rodnog mesta debitovao je već 2021. godine, a u prvenstvu Argentine odigrao je 30 mečeva i postigao tri pogotka.
Dobre partije u domovini preporučile su ga moskovskim „armejcima“, koji su ga angažovali prošlog leta, a sada je procenjeno da je dolazak u Beograd idealan korak za njegov dalji razvoj.
eč je o modernom bočnom igraču koga odlikuju velika brzina, energija i mogućnost da podjednako kvalitetno odgovori zadacima na oba kraja terena duž desne aut-linije.
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