Katai zna kako protiv Radničkog: Zvezdin fudbaler želi nastavak serije protiv Nišlija
CRVENA zvezda će u nedelju dočekati niški Radnički, a to je jedan od omiljenih protivnika Aleksandra Kataija.
Njemu prija rival sa juga Srbije. Vešti dribler bio je strelac na poslednja tri meča protiv Radničkog na "Marakani", a u tim susretima je ukupno postigao četiri gola.
Poslednji put Katai je dao gol protiv Nišlija u martu ove godine, kada je u pobedi od 2:0 postigao jedan pogodak.
Prethodno je dva puta zatresao mrežu u trijumfu od 5:1, 18. oktobra 2024. godine, dok je strelac bio i u pobedi od 5:0, 6. decembra 2023. godine.
Crvena zvezda i Radnički sastaće se u nedelju, 20. septembra od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".
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