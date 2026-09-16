Katai zna kako protiv Radničkog: Zvezdin fudbaler želi nastavak serije protiv Nišlija

CRVENA zvezda će u nedelju dočekati niški Radnički, a to je jedan od omiljenih protivnika Aleksandra Kataija.

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Njemu prija rival sa juga Srbije. Vešti dribler bio je strelac na poslednja tri meča protiv Radničkog na "Marakani", a u tim susretima je ukupno postigao četiri gola.

Poslednji put Katai je dao gol protiv Nišlija u martu ove godine, kada je u pobedi od 2:0 postigao jedan pogodak.

Prethodno je dva puta zatresao mrežu u trijumfu od 5:1, 18. oktobra 2024. godine, dok je strelac bio i u pobedi od 5:0, 6. decembra 2023. godine.

Crvena zvezda i Radnički sastaće se u nedelju, 20. septembra od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".

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