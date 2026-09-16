ODBRANOM DO BODOVA: Rukometaši Partizana u drugom kolu grupe A Lige šampiona gosti Porta

LEKCIJA od Berlinaca je dobro naučena. Rukometaši Partizana nadaju se da će sutra (20.45) u drugom kolu grupe A Lige šampiona u Portu protiv istoimenog protugalskog velikana igrati mnogo bolje i vratiti se kući sa bodom ili dva. Crno-bele još pomalo peče poraz od Fiksea (33:44), ali ni igrači Porta nisu bolje prošli protiv Vesprema - 28:36.

FOTO: N. Skenderija

- Očekujem jako dobru utakmicu. Mislim da smo se baš dobro spremili za duel sa Portom. Imali smo dovoljno vremena da se posle poraza od Berlinaca odmorimo, analiziramo taj meč i pripremimo za Portugalce. Reč je o ekipi koja dugo igra u evropskim kupovima. Prošle sezone eliminsao ih je u četvrtfinalu Evrolige Meslungen, koji je kasnije osvojio trofej.Moramo u meč da uđemo maksimalno fokusirani i spremni za borbu od samog početka - ističe golman Partizana Bekir Čordalija.

Bivši španski reprezentativac Migel Sančez Migaljon odlično poznaje igrače Porta...

- Odličan su tim, jer imaju izvanrednog plejmejkera, pivota i krila. Moramo se koncetrisani na njihov napad, a istovremeno poboljšati naš kontranad i odbranu. Učinićemo sve da se kući vratimo sa dva boda - optimista je Sančez.

Strateg Raul Gonzales nada se da će ekipa izgledati bolje nego u okršaju sa Berlinom:

-Možda je Fikse bio prevelik zalogaj za nas, ali mislim da moramo biti fokusirani i spremni za Porto. Nadam se da smo naučili nešto u prvom meču i da ćemo danas biti bolji.

Grupa A

DRUGO kolo grupe A Lige šampiona za rukometaše: Fikse Berlin - Vesprem sinoć. Danas: Porto - Partizan (20.45).

TABELA: Fikse Berlin 2, Vesprem 2, Porto 0, Partizan 0 bodova.