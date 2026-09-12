Partizan se hitno oglasio: Crno-beli se obratili "grobarima", ovo mora da se zna!

Izabranici Đoana Penjaroje na startu Open Er turnira deklasirali Fuenlabradu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Regionalni vicešampion je trebalo u nedelju od 19 časova na Kalemegdanu da se sastane protiv turskog Bešiktaša, u sklopu prijateljskog meča na "Open Er" turniru.

Ipak, u poslednjem trenutku je došlo do promene termina ove utakmice. Naime, klub iz Humske se oglasio na društvenim mrežama i objavio da je došlo do promene termina odigravanja duela sa timom iz Istanbula.

Naime, on će i dalje biti odigran napolju, pošto se očekuje sunčano vreme, ali će ipak biti hladnije nego što je to očekivano.

Očekuje se da će temperatura tokom večeri brzo pasti ispod 20 stepeni, a to će praviti problem košarkašima, pa je doneta odluka da meč bude pomeren za 18.00, tačnije sat ranije, da bi se "uhvatilo" što više svetlosti.

- U dogovoru sa stručnim štabovima oba tima, a zbog najavljene temperature vazduha u večernjim časovima, spektakl na Kalemegdanu će početi sat vremena ranije! Sve kupljene ulaznice važe! - stoji u saopštenju Partizana upućenom "grobarima".

Crno-beli očekuje dupli program, jer se u nedelju igra i superligaški derbi između Partizana i Vojvodine u 9. kolu elitnog ranga od 17.00 časova, pa će doći do preklapanja.

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