Baš veliki problem za Hapoel: Saša Obradović ostao bez najboljeg igrača!

SRPSKI košarkaški trener Saša Obradović seo je na klupu Hapoela iz Jerusalima, ali pred početak sezone se našao u velikom problemu.

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Najbolji igrač ovog tima, Džered Harper doživeo je tešku povredu krajem avgusta i van terena će biti od tri do pet meseca.

On je na treningu pokidao ligament desnog palca. Amerikanac bi na teren mogao da se vrati tek u februaru, kada sezona uveliko bude u jeku.

Ostaje da se vidi da li će Hapoel izaći na tržište i reagovati zamenom za nekadašnjeg košarkaša Valensije.

- Nećemo dovesti novog igrača samo da bismo rekli da smo nešto uradili. Tražićemo nekoga ko nam se dopada. Harper je naš lider i moraćemo da pronađemo nekoga na njegovom nivou - poručio je srpski trener, prema navodima "Israel Hajoma".

Hapoel će u Evrokupu igrati u grupi A sa: Arisom, Dertonom, Cedevita Olimpijom, Le Manom, Burgosom, Rigom i Roštokom.

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