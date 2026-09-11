Fudbal

Zvezda Premijer lige doživela saobraćajnu nesreću: Slike sa mesta udesa lede krv u žilama! (FOTO)

Новости онлине/С.С.

11. 09. 2026. u 16:36

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Poznato i u kakvom se stanju nalazi fudbaler novajlije u eliti.

Звезда Премијер лиге доживела саобраћајну несрећу: Слике са места удеса леде крв у жилама! (ФОТО)

Photo: Andy Sumner / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler Hal sitija, Sorba Tomas imao je saobraćajnu nesreću blizu trening centra, što je potvrdio i njegov klub.

Do incidenta je došlo u petak ujutru, a na njegovu sreću, je ostao nepovređen.

Njegov automobil se prevrnuo na krov, prozori su polomljeni, ali Tomasu nije bila potrebna značajna medicinska pomoć.

Hitna pomoć i policija su odmah izašli na lice mesta, dok su se "tigrovi" oglasili kratkim saopštenjem:

"Sa olakšanjem potvrđujemo da je Sorba Tomas nepovređen nakon saobraćajne nesreće u blizini klupskog trening centra u Kotingemu.

Klub je svestan slika Sorbinog automobila koje kruže na društvenim mrežama i može da umiri navijače da nije zadobio povrede i da je izašao iz svog vozila potpuno bezbedno", poručili su iz Hala.

Sorba Tomas je u utorak igrao 90 minuta za Hal protiv Sanderlenda u Liga kupu, a pre toga je ušao sa klupe na meču protiv Aston Vile.

U Hal je nedavno stigao iz Stouka, a prethodno je nastupao za Nant, Hadersfild, Blekburn...

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