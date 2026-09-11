Zvezda Premijer lige doživela saobraćajnu nesreću: Slike sa mesta udesa lede krv u žilama! (FOTO)
Poznato i u kakvom se stanju nalazi fudbaler novajlije u eliti.
Fudbaler Hal sitija, Sorba Tomas imao je saobraćajnu nesreću blizu trening centra, što je potvrdio i njegov klub.
Do incidenta je došlo u petak ujutru, a na njegovu sreću, je ostao nepovređen.
Njegov automobil se prevrnuo na krov, prozori su polomljeni, ali Tomasu nije bila potrebna značajna medicinska pomoć.
Hitna pomoć i policija su odmah izašli na lice mesta, dok su se "tigrovi" oglasili kratkim saopštenjem:
"Sa olakšanjem potvrđujemo da je Sorba Tomas nepovređen nakon saobraćajne nesreće u blizini klupskog trening centra u Kotingemu.
Klub je svestan slika Sorbinog automobila koje kruže na društvenim mrežama i može da umiri navijače da nije zadobio povrede i da je izašao iz svog vozila potpuno bezbedno", poručili su iz Hala.
Sorba Tomas je u utorak igrao 90 minuta za Hal protiv Sanderlenda u Liga kupu, a pre toga je ušao sa klupe na meču protiv Aston Vile.
U Hal je nedavno stigao iz Stouka, a prethodno je nastupao za Nant, Hadersfild, Blekburn...
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