Zvezda Premijer lige doživela saobraćajnu nesreću: Slike sa mesta udesa lede krv u žilama! (FOTO)

Poznato i u kakvom se stanju nalazi fudbaler novajlije u eliti.

Photo: Andy Sumner / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler Hal sitija, Sorba Tomas imao je saobraćajnu nesreću blizu trening centra, što je potvrdio i njegov klub.

Do incidenta je došlo u petak ujutru, a na njegovu sreću, je ostao nepovređen.

Njegov automobil se prevrnuo na krov, prozori su polomljeni, ali Tomasu nije bila potrebna značajna medicinska pomoć.

Hitna pomoć i policija su odmah izašli na lice mesta, dok su se "tigrovi" oglasili kratkim saopštenjem:

Sorba Thomas on his way to Hull City training this morning 😬



Club have confirmed he and nobody else was injured so, um, “you can’t park there, mate” pic.twitter.com/Z6AW958QMJ — Craig Jones 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@craigyjones17) September 11, 2026

"Sa olakšanjem potvrđujemo da je Sorba Tomas nepovređen nakon saobraćajne nesreće u blizini klupskog trening centra u Kotingemu.

Klub je svestan slika Sorbinog automobila koje kruže na društvenim mrežama i može da umiri navijače da nije zadobio povrede i da je izašao iz svog vozila potpuno bezbedno", poručili su iz Hala.

We are relieved to confirm that Sorba Thomas is unharmed following a road traffic accident near to the club’s Cottingham training ground.



The club is aware of images of Sorba’s car circulating on social media and can reassure supporters that he has sustained no injuries and… pic.twitter.com/tiEoj9leyv — Hull City (@HullCity) September 11, 2026

Sorba Tomas je u utorak igrao 90 minuta za Hal protiv Sanderlenda u Liga kupu, a pre toga je ušao sa klupe na meču protiv Aston Vile.

Sorba Thomas on his way to Hull City training this morning 😬



Club have confirmed he and nobody else was injured so, um, “you can’t park there, mate” pic.twitter.com/Z6AW958QMJ — Craig Jones 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@craigyjones17) September 11, 2026

U Hal je nedavno stigao iz Stouka, a prethodno je nastupao za Nant, Hadersfild, Blekburn...

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