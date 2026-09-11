Uoči mečeva odluke! Srbiji stigle sjajne vesti!

Srpsku košarkašku reprezentaciju čekaju važni dueli u kvalifikacijama za Mundobasket.

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Mindaugas Balčijunas, predsednik košarkaškog saveza Litvanije, odlučio je da se povuče sa ove funkcije

Njegova odluka dolazi u trenutku brojnih kontroverzi koje potresaju tamošnju košarku.

Najviše pažnje izazvali su loši rezultati muške reprezentacije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, ali i odluka FIBA da bivšeg selektora ženske reprezentacije Rimantasa Grigasa suspenduje na pet godina.

Grigas je kažnjen, pošto je Savez propustio da ga sankcioniše zbog sumnji u neprimereno seksualno ponašanje prema igračicama.

"Drage kolege i članovi litvanske košarkaške zajednice, moram da priznam da je nivo javne agresije dostigao tačku u kojoj je postalo teško tolerisati je, kako ljudima koji su lično uz mene, tako i zbog celokupne situacije u litvanskoj košarci. Posledice je sve teže predvideti. Zbog toga smatram da moram da preduzmem određene korake kako bih smanjio tenzije u javnosti. U ponedeljak ću suspendovati obavljanje svojih dužnosti i preneti ovlašćenja predsednika organizacije 'Litvanska košarka' na višeg potpredsednika, u skladu sa statutom organizacije.

Verujem da će ova odluka pomoći da se smire emocije u javnosti, da se nastali problemi reše mirnim putem i da se košarkaška zajednica ponovo usredsredi na glavni cilj litvanske košarke – pobede na terenu. Finansijski i organizacioni plan za tekuću godinu biće predat članovima Izvršnog odbora.

Hvala svima na prilikama koje su mi pružene tokom prethodnih godina, kao i na zajedničkom radu.

Čvrsto verujem u svetlu budućnost litvanske košarke", rekao je Balčijunas, predsednik Košarkaškog saveza Litvanije.

Mindaugas Balčijunas će, dakle, privremeno prepustiti vođenje Saveza višem potpredsedniku, dok se litvanska reprezentativna košarka suočava sa ozbiljnim pritiscima i kritikama.

I to pred važne okršaje protiv Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket, koji se održava naredne godine u Kataru.

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