Košarka

"Grobari" su oduševljeni: Nekadašnji miljenik navijača Partizana ponovo u klubu!

Новости онлајн/С.С.

10. 09. 2026. u 15:56

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Imaće potpuno novu funkciju, sportskom sektoru crno-belih.

Гробари су одушевљени: Некадашњи миљеник навијача Партизана поново у клубу!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Regionalni vicešampion, KK Partizan bio je domaćin otvorenog treninga za predstavnike medija, a njemu je prisustvovao i pomratik u redove crno-belih Vladimira Micova.

Nekadašnji reprezentativac Srbije se pre manje od mesec dana ponovo obreo u Partizanu. On se pridružio sportskom sektoru "parnog valjka", kao direktor za košarkaške operacije i jedan je od saradnika generalnog menadžera Žarka Paspalja.

Foto: FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

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Za vreme igračke karijere, Vladimir Micov je branio boje crno-belih, a 2007. godine je osvojio KLS. Nastupao je jos za moskovskog CSKA, Olimpiju iz Milana, Galatasaraj… Osvojio je Evrokup, prvenstva Rusije i Crne Gore, ali i brojne nacionalne kupove.

Posle završetka profesionalne karijere, Vladimir Micov je bio u fotelji Metalca iz Valjeva, ali i Galatasaraja, pa mu neće biti stran posao koji će obavljati u Partizanu.

Nema sumnje da je povratak nekadašnjeg miljenika "grobara", oduševio sve navijače Partizana, jer će sada Micov pokušati da se dokaže i u novoj ulozi, nakon igračke.

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