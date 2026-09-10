Hrvat presavio tabak: Sin legendarnog košarkaša će debelo naplatiti rad u Francuskoj
Selektor košarkaša Bosne i Hercegovine Dario Đerđa odlučio je da tuži francuski Limož.
Sin legendarnog Josipa Đerđe podneo je tužbu pred francuskim sudom u kojoj zahteva odštetu od 350.000 evra.
Sukob je eskalirao nakon epizode na klupi francuskog kluba.
Hrvatski stručnjak bio je na klupi Limoža u jesen 2025. godine, a samo nekoliko meseci kasnije mu je ugovor i produžen. Međutim, usledila je serija loših rezultata i u aprilu je on suspendovan, a potom i dobio otkaz zbog "teške povrede radne dužnosti".
Iskusni trener poriče da je do toga došlo, pa smatra da je otkaz neopravdan i zatražio je zaštitu od suda.
Opcija vansudskog poravnanja je i dalje moguća, jer u Limožu se nadaju toj opciji, a pregovori su bili u odmakloj fazi, kada je ponovo sve puklo i Gjergja prekinuo sve odlučivši da podnese tužbu.
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