(SAMO JEDAN) RONALDOV REKORD U OPASNOSTI: Petorica kreću u lov na 17 golova u sezoni - više utakmica znači više šansi za pogotke

Neki rekordi Kristijana Ronalda u Ligi šampiona deluju kao da će zauvek ostati nedostižni.

Jose Jordan / AFP / Profimedia

Ipak, jedan bi u novoj eri ovog takmičenja mogao da bude ozbiljno ugrožen – njegov rekord od 17 golova u jednoj sezoni, postavljen u dresu Real Madrida u sezoni 2013/14.

Tome je pre svega doprinela promena formata Lige šampiona i uvođenje ligaške faze, što je donelo više utakmica svakom timu, a samim tim i više prilika napadačima da tresu mreže. Ekipa koja prođe kroz plej-of nokaut faze i stigne do finala sada može da odigra čak 17 utakmica.

Kilijan Mbape je prošle sezone bio veoma blizu, pošto je postigao 15 golova pre nego što je Real Madrid zaustavljen u polufinalu. Dva gola više ovog puta bila bi mu dovoljna da se izjednači sa Ronaldom, a još jedan da postavi novi rekord.

Mbape je i dalje jedan od kandidata za „Zlatnu loptu“, uprkos tome što prošle sezone nije osvojio trofej ni sa Realom ni sa Francuskom. Ukoliko želi da dodatno učvrsti svoje mesto među najboljima, moraće ponovo da bude izuzetno efikasan u Ligi šampiona. Na startu sezone već je postigao četiri gola na četiri utakmice u La Ligi.

Erling Holand je još jedan napadač koji bi mogao da ugrozi Ronaldov rekord. Upravo su ga igre u Ligi šampiona još iz vremena Salcburga lansirale u svetski vrh. Prošle sezone je u ovom takmičenju postigao osam golova, a u svim ostalim takmičenjima dodao je još 30.

Sa 26 godina Holand ulazi u najbolje godine karijere, što je dovoljno da njegov potencijal deluje zastrašujuće. Kao i Mbape, na startu sezone prosečno postiže gol po utakmici u domaćem prvenstvu, a u prvom meču Lige šampiona dva puta je bio strelac protiv Porta. Koliko daleko Mančester Siti može da dogura pod novim trenerom Encom Mareskom tek će se videti, ali Holandu ne treba mnogo prostora da napravi problem protivničkim odbranama.

Hari Kejn je u poslednje dve sezone Lige šampiona stigao do dvocifrenog broja golova, a prošle je u dresu Bajerna postigao 14. Nemački klub je zaustavljen u polufinalu, ali bi, ukoliko ponovi prošlogodišnju golgetersku formu, ponovo mogao da bude među favoritima za trofej.

Kejn je iznenađujuće ostao bez gola u prva dva nastupa u Bundesligi ove sezone, ali to ne bi trebalo da zavara. Prošle sezone je u svim takmičenjima postigao čak 61 gol i nema sumnje da će uskoro ponovo pronaći pravi ritam.

Rafinja spada u kategoriju igrača kojima bi za obaranje Ronaldovog rekorda bio potreban učinak bolji od očekivanog, ali njegov početak sezone u Barseloni svakako privlači pažnju. Posle promene uloge i prebacivanja na poziciju centralnog napadača, Brazilac je već postigao šest golova na četiri utakmice u La ligi.

Ukoliko neko želi da nadmaši 17 golova, moraće da održi prosek veći od jednog pogotka po meču, a Rafinja je za sada na dobrom putu. Barselona posle dve uzastopne titule u Španiji želi i ozbiljan iskorak u Evropi, a njena šansa svakako raste ako Rafinja nastavi da pogađa ovim ritmom.

Usman Dembele je poslednji među kandidatima, a ako postoji tim koji s punim pravom može da veruje u još jedan pohod do kraja, onda je to dvostruki uzastopni šampion Evrope Pari Sen Žermen. Dembele je posle promene pozicije, kada ga je Luis Enrike postavio u špic, postao ključni igrač ekipe.

Francuz je u obe PSŽ-ove šampionske kampanje u Ligi šampiona postigao po osam golova. Za obaranje Ronaldovog rekorda morao bi da više nego udvostruči taj učinak, a dodatni problem je što ove sezone još nije postigao gol u domaćim takmičenjima. Ipak, ako ostane zdrav i ponovo uhvati golgeterski ritam, upravo bi on mogao da bude glavni strelac aktuelnog evropskog šampiona. Sinoć je tako nešto i najavio, postigavši prva dva gola za "svece" u pobedi od 6:1 nad Slovanom.