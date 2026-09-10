Operacija je bila neizbežna: Bivši miljenik navijača Partizana morao "pod nož"!

Poznato i koliko će odsustvovati sa parketa.

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Košarkaši Olimpijakosa igraće na Kipru turnir pred početak sezone, na kome će se ponovo sastati protiv Crvene zvezde, ali bez Tajrika Džonsa!

Bivši miljenik "grobara" neće biti u konkurenciji za utakmice u Nikoziji, gde će evropski šampion još jednom igrati sa četom Ibona Navara, ali i Makabijem iz Tel Aviva i solunskim Arisom.

Razlog njegovog izostanka je manji hirurški zahvat. Pirejci su potvrdili da je Džons u četvrtak operisan, odnosno da mu je uklonjena cista sa desne butine.

Iz tabora Olimpijakosa su ovaj hirurški zahvat ocenili kao rutinski, ali bivšeg igrača Partizana neće biti na kiparskim mečevima.

To znači da će trener pirejskih crveno-belih Jorgos Barcokas imati jednu opciju manje u rosteru. Turnir „Neofitos Handriotis“ poslužiće ekipama kao deo priprema za novu sezonu, a posebno će biti zanimljiva "repriza" okršaja Olimpijakosa i Crvene zvezde, koji su se nedavno sreli i na Kritu. Tada je slavio grčki velikan, pa je ovo prilika nekompletnim Beograđanima da se revanširaju za skorašnji poraz.

Trener Zvezde Ibon Navaro ne računa na najjači tim, jer su u Beogradu ostali Dejan Davidovac i Nikola Đurišić, ekipi su se priključili Čima Moneke i Stefan Miljenović.

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