Košarka

Operacija je bila neizbežna: Bivši miljenik navijača Partizana morao "pod nož"!

Новости онлајн/С.С.

10. 09. 2026. u 18:03

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Poznato i koliko će odsustvovati sa parketa.

Операција је била неизбежна: Бивши миљеник навијача Партизана морао под нож!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Olimpijakosa igraće na Kipru turnir pred početak sezone, na kome će se ponovo sastati protiv Crvene zvezde, ali bez Tajrika Džonsa!

Bivši miljenik "grobara" neće biti u konkurenciji za utakmice u Nikoziji, gde će evropski šampion još jednom igrati sa četom Ibona Navara, ali i Makabijem iz Tel Aviva i solunskim Arisom.

Razlog njegovog izostanka je manji hirurški zahvat. Pirejci su potvrdili da je Džons u četvrtak operisan, odnosno da mu je uklonjena cista sa desne butine.

Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iz tabora Olimpijakosa su ovaj hirurški zahvat ocenili kao rutinski, ali bivšeg igrača Partizana neće biti na kiparskim mečevima.

To znači da će trener pirejskih crveno-belih Jorgos Barcokas imati jednu opciju manje u rosteru. Turnir „Neofitos Handriotis“ poslužiće ekipama kao deo priprema za novu sezonu, a posebno će biti zanimljiva "repriza" okršaja Olimpijakosa i Crvene zvezde, koji su se nedavno sreli i na Kritu. Tada je slavio grčki velikan, pa je ovo prilika nekompletnim Beograđanima da se revanširaju za skorašnji poraz.

Trener Zvezde Ibon Navaro ne računa na najjači tim, jer su u Beogradu ostali Dejan Davidovac i Nikola Đurišić, ekipi su se priključili Čima Moneke i Stefan Miljenović.

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