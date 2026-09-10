Politika

ANA BRNABIĆ: Srbija spremna za budućnost – OVE GODINE OČEKUJEMO VIŠE OD PET MILIJARDI EVRA IZVOZA U IKT SEKTORU

В.Н.

10. 09. 2026. u 17:50

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SRBIJA je potpuno spremna da dočeka budućnost i izazove koje sa sobom donose nove tehnologije, poručila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, navodeći da je zemlja u prethodnoj deceniji napravila veliki iskorak u razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija i veštačke inteligencije.

АНА БРНАБИЋ: Србија спремна за будућност – ОВЕ ГОДИНЕ ОЧЕКУЈЕМО ВИШЕ ОД ПЕТ МИЛИЈАРДИ ЕВРА ИЗВОЗА У ИКТ СЕКТОРУ

Foto: Ivana Vukotić/PKS

Brnabić je, kako je objavila na svom Instagram profilu, na konferenciji #BELTALKS u Beogradu govorila o razvoju modernih tehnologija u Srbiji i rezultatima koji, prema njenim rečima, predstavljaju „ozbiljan kapital za budućnost“.

Ona je istakla da je izvoz srpskog IKT sektora prošle godine premašio 4,5 milijardi evra, dok je 2012. godine iznosio 375 miliona evra.

- Ove godine očekujemo da premašimo pet milijardi evra izvoza - navela je Brnabić.

Prema njenim rečima, u Srbiji je tokom prethodnih deset godina otvoreno više od 60.000 novih radnih mesta u IKT sektoru, zbog čega zemlja danas ima sve preduslove da se takmiči sa drugim državama u oblasti veštačke inteligencije.

Kao prvi ključni preduslov Brnabić je izdvojila podatke, navodeći da je Srbija njihovu dostupnost unapredila uvođenjem elektronske uprave.

Kada je reč o obrazovanju, podsetila je da je programiranje kao obavezan predmet u osnovnim školama uvedeno 2017. godine, dok su od 2021. godine u osnovne i srednje škole uvedene i osnove veštačke inteligencije, kao i teme koje se odnose na analizu velikih podataka.

- Dovoljno rano smo počeli da ulažemo u talente i znanje - ocenila je Brnabić.

Kao treći ključni preduslov navela je infrastrukturu, posebno data centre i superračunare.

Brnabić je istakla da je Srbija izgradila data centar kategorije četiri, koji je, prema njenim navodima, jedan od svega osam takvih data centara u Evropi. U tom centru nalazi se i superračunar kojim Srbija raspolaže.

Ona je dodala da je nedavno nabavljen i drugi superračunar, koji je sedam puta brži od prvog, dok je već naručen i treći superračunar, čija je instalacija planirana za prvi kvartal 2027. godine.

- Imajući sve ovo u vidu, rekla bih da Srbija potpuno spremna dočekuje budućnost i sve izazove koje nove tehnologije donose sa sobom - poručila je Brnabić.

Objavu Ane Brnabić na Instagramu možete pogledati OVDE

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