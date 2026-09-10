"Moramo da nađemo još dvojicu igrača!" Đenjeroja pred početak nove sezone

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da je zadovoljan sastavom za novu sezonu i dodao da je "crno-belima" potreban još jedan ili dva igrača.

Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Partizana igraće sutra od 20 časova protiv Partizan de Fuenlabrade na "Open air" turniru u Beogradu.

"Očekujem veoma lepo iskustvo, pre svega za naše igrače, da upoznaju naše navijače. Jasno je da želimo da pobedimo, ali ovakve mečeve sada moramo da iskoristimo kao veoma dobre treninge. Pokušao sam da se odmorim i provedem lep odmor, ali normalan odmor za trenera nije lak, jer morate da pratite tržište i gradite novu ekipu, novi sastav. Normalno je da sam svakodnevno u kontaktu sa klubom i razgovaramo o svim konkretnim situacijama. Jasno je da smo tokom celog leta mnogo radili, a imali smo i problema jer su neki igrači odlučili da potpišu za druge klubove", rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare.

On je naveo da je ovog leta bilo veoma teško naći dobre igrače na tržištu zbog velikog broja klubova.

"Moramo da dodamo još jednog ili dvojicu igrača. Trenutno imamo samo 13 profesionalnih igrača u sastavu. Ipak, u ovom trenutku sam zadovoljan našim sastavom. Mislim da imamo dobre igrače, iskustvo, ali i igrače koji su novi na ovom nivou, imaju talenat i žele da napreduju. Posle ove dve nedelje sam zadovoljan, ali još je prerano za bilo kakav zaključak. Mislim da je sada vreme za rad, a verovatno ćemo sledećeg meseca videti kakva je naša realna situacija. U ovom trenutku ne mogu da objasnim koje su konkretne razlike", izjavio je trener Partizana.

Penjaroja je istakao da je na početku sezone potrebno da se izgradi pravi tim i novi karakter Partizana.

"U ovom trenutku još nemamo tim. Želimo da za nekoliko dana pokažemo navijačima kakav je naš karakter i na koji način želimo da se takmičimo. Zadovoljan sam jer smo prethodne dve nedelje veoma dobro trenirali, sa odličnim intenzitetom. Momci odlično rade i mislim da smo trenutno u dobrom momentu. Jasno je da smo imali određenih problema sa igračima. Neki nisu igrali, imali smo situaciju sa Kevarijusom, bilo je povreda, a neki igrači su stigli kasnije. Ovo je praktično prva nedelja u kojoj možemo manje-više svi zajedno da treniramo i mislim da smo trenutno u dobrom momentu", poručio je Penjaroja.

Trener Partizana je dodao da je prethodnih šest meseci imao priliku da upozna istoriju beogradskog kluba i njegov karakter.

"Objasnio sam igračima da je obavezno da imamo veoma jak karakter. Moramo da se borimo, i to ne samo na utakmicama, već i na treninzima. Nije važno da li neko igra dva ili deset minuta. Nije važno ni da li pobeđujemo ili gubimo. Na terenu moramo da se borimo, moramo da igramo zajedno i pokažemo navijačima da je to naša ideja kao ekipe. To je obavezno jer naši navijači vole takav karakter, ali nije dovoljno. Moramo i da igramo košarku. U Evroligi i ABA ligi veoma je teško biti konkurentan. Mislim da imamo dobre radnike, dobre saigrače, iskustvo, ali i nove momke koji žele da pokažu da imaju nivo potreban da se takmiče u Evroligi i ABA ligi. U ovom trenutku smo zadovoljni", rekao je Penjaroja.

On je naveo da se posebno raduje ponovnom susretu sa navijačima.

"Nedostajali su mi navijači. Srećan sam što sam ponovo ovde. Želim da doživimo iskustvo ovog turnira, a posebno se nadam da ćemo u nedelju moći da igramo napolju. Mislim da će to biti lepo iskustvo za sve, pa i za mene. Želim samo da pokažemo navijačima da ova ekipa igra jako, daje 100 odsto, igra zajedno i sa ponosom brani crno-bele boje", izjavio je Penjaroja.

