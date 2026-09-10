"Grobari" na nogama: Partizan predstavio dresove za novu sezonu (video)
KK Partizan počeo je pripreme za novu sezonu, a crno-beli predstavili su i najnoviju garnituru dresova za domaće i gostujuće mečeve.
Partizan je na društvenim mrežama izbacio video snimak koji će oduševiti "grobare", a u kome su predstavljene crna i bela garnitura dresova.
"Parni valjak" će sutra istrčati prvi put u novoj opremi, koja će se prodavati na sajtu kluba, kao i štandovima i zvaničnoj prodavnici.
Na grudima dominira "Partizan", dok je na sredini dresa grb kluba, kao i grb tehničkog sponzora i Evrolige.
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