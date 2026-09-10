VUČIĆ PODSETIO NA SREBRENICU: Skoro sam bio linčovan, a niko nikada nije tražio istragu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.
Predsednik se osvruo i na učešće na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu gde je učestvovao juče i danas.
- Ne mislim da kao Evropljani svi mi zajedno imamo sve karte u svojim rukama. Sinoć sam na večeri u Parizu i nisam ništa znao o svemiru. Pripremio sam se i zapitao se kako si tako glup, predsednik si zemlje, a ne znaš ništa o toj temi. A onda sam sedeo okružen predsednicima najvećih francuskih kompanija. Pitao sam iskreno predsednika firme Planet koja obezbeđuje 80 odsto satelita za Ukrajinu, kakva je situacija u svetu. On mi je rekao, Amerika kasni za nama šest meseci, što znači da je tesna trka. Pre 20 godina je bila drugačija situacija, Evropa je bila mnogo niže - rekao je.
Vučić je govorio i o njegovoj poseti Srebrenici pre 11 godina.
- Da vam postavim pitanje. Pre 11 godina otišao sam u Srebrenicu, tamo sam se poklonio ispred spomenika i ostavio cveće. Onda sam ozbiljno napadnat i skoro linčovan. Nije bilo nikakve istrage i nikad niko od njih nije tražio da neko bude uhapšen. Ne govorim ovo da bih kritikovao, nego zato što kad god smo bili blizu da se pomirimo s Bošnjacima, neko je nešto uradio. I ova situacija s Mladićem je za to iskorišćena, da se pokrene najgora moguća kampanja protiv Srbije. Da li verujete da su svih 120.000 ljudi zločinci? - zapitao je Vučić, zatim je dodao:
- Neki krugovi u svetu ne žele mir i stabilnost ovde u regionu. Zato moramo da budemo mudri i oprezni.
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