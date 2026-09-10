DRAMA U NIŠU: Autobus oborio ženu na pešačkom prelazu

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv droga, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili veću količinu oružja i municije i uhapsili jedno lice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.