Nesreće

DRAMA U NIŠU: Autobus oborio ženu na pešačkom prelazu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 09. 2026. u 18:01

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U CENTRU Niša dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je autobus na pešačkom prelazu oborio mlađu ženu.

ДРАМА У НИШУ: Аутобус оборио жену на пешачком прелазу

D.N.

Vozilom Hitne pomoći ona je prevezena u Urgentni centar u svesnom i komunikativnom stanju, prenosi RTS.

Dijagnostika je u toku.

Tanjug

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