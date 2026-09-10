DRAMA U NIŠU: Autobus oborio ženu na pešačkom prelazu
U CENTRU Niša dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je autobus na pešačkom prelazu oborio mlađu ženu.
Vozilom Hitne pomoći ona je prevezena u Urgentni centar u svesnom i komunikativnom stanju, prenosi RTS.
Dijagnostika je u toku.
Tanjug
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