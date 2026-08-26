POTRESNE SCENE! Bivši igrač Reala u teškom stanju: "Struja mi je iesečena, ljudi mi upadaju u kuću i kradu novac"

Nova drama Kajla Singlera

Foto: Printskrin/Instagram/kylesingler

Svet košarke ponovo je u šoku nakon novih, uznemirujućih objava bivšeg američkog košarkaša Kajla Singlera. Nekadašnji as Real Madrida i Detroit Pistonsa objavio je na svom „Instagram“ profilu seriju snimaka u kojima deluje zapušteno, dezorijentisano i iznosi teške optužbe na račun čuvenog trenera Majka Kšiševskog.

Singler (36), koji je bio ključni igrač Đuka u osvajanju NCAA titule 2010. godine, direktno je prozvao popularnog „Kouč Keja“ za izdaju i napuštanje.

- Treneru, gde si? Mislio sam da smo u istom timu - poručio je vidno rastrojeni Singler, dok je u pozadini povremeno koristio nerazgovetan jezik.

Bivši krilni košarkaš tvrdi da se oseća kao zatvorenik u sopstvenoj kući, navodeći da mu je život ugrožen.

- Zaključan sam u kući i više nemam slobodu. Bankovni računi su mi zamrznuti, struja je isečena, a ljudi su mi upadali u dom i krali novac - izjavio je Singler, koji je slične dramatične apele slao i u novembru 2024. godine.

Ovo nije prvi put da javnost strahuje za mentalno zdravlje bivšeg košarkaša. Nakon njegovih prethodnih objava, Udruženje NBA igrača stupilo je u kontakt sa njegovom porodicom, a podršku su mu javno pružile zvezde poput Kevina Lava, Ajzee Tomasa i Andrea Dramonda.

- Volim te, Kajle. Piši mi u bilo koje vreme, molim te - napisao mu je Kevin Lav, apelujući na zajednicu da ne okreće glavu od čoveka kojem je očigledno potrebna stručna pomoć.

Kajl Singler je nakon briljantne koledž karijere na Đuku profesionalni put počeo u Španiji (Alikante i Real Madrid), pre nego što je ostavio trag u NBA ligi igrajući za Detroit Pistonse i Oklahomu Siti Tander. U Evropu se vratio 2018. godine potpisavši za španski Obradoiro, a karijeru je tiho završio 2019. u dresu Tenerifa.

Iako je tokom šest sezona u najjačoj ligi sveta važio za uzornog sportistu i pouzdanog igrača zadatka, poslednje godine njegovog života, sudeći po objavama na društvenim mrežama, pretvorile su se u tešku borbu sa mentalnim problemima i paranojom.