Republika Srpska

DODIK: Srbi u zajedničkim institucijama u Sarajevu trpe pritiske i provokacije

Novosti online

26. 08. 2026. u 21:51

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PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Srbi zaposleni u zajedničkim institucijama u Sarajevu trpe pritiske, podmetanja i provokacije, ističići da Republika Srpska stoji iza njih i da je spremna da im pruži svaku zaštitu.

ДОДИК: Срби у заједничким институцијама у Сарајеву трпе притиске и провокације

Foto: Tanjug/Srna/Nataša Čeremidžić

Dodik je na Iksu naveo da je razgovarao sa nekoliko grupa ljudi iz Republike Srpske koji rade u zajedničkim institucijama i da su mu se svi požalili na "nepodnošljivi atmosferu" i pritisak koji stvara "muslimansko-bošnjačka komponenta".

"Iako rade u različitim organima, podmetanja, pritisci i provokacije koje doživljavaju su isti. Na moj poziv da se javno oglase i ukažu na to šta im se događa, jednoglasno su istakli da se plaše za svoj položaj i da će sebi time dodatno otežati život. Rekao sam im da su oni profesionalci, ali i predstavnici srpskog naroda i na tim pozicijama su prevashodno jer one pripadaju Republici Srpskoj. Jasno sam podvukao da sve te institucije jednako pripadaju i srpskom narodu, da je krajnje neprihvatljivo bilo čije nametanje volje i da nisu dužni da trpe bilo čije zlostavljanje", poručio je Dodik.

Naglasio je da Republika Srpska stoji iza svakog Srbina iz Srpske koji radi u zajedničkim organima BiH.

"Srpska stoji iza svakog Srbina iz Republike Srpske koji radi u zajedničkim organima i spremna je da im pruži svaku zaštitu", naglasio je predsednik SNSD-a.

(Sputnjik)

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