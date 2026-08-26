TRAGEDIJA: Umro sin poznatog trenera, i to na njegov rođendan

Sam dečak (14) je bio perspektivni košarkaš

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Ruska košarka zavijena je u crno nakon vesti o iznenadnoj smrti mladog Arona Semerninova (14), sina glavnog trenera Himkija i nekadašnjeg stratega Lokomotive Kubanj, Romana Semerninova.

Mladi košarkaš, koji je važio za jednog od najperspektivnijih igrača u svom uzrastu, preminuo je u nedelju, 25. avgusta, tokom rutinskog treninga. Posebno potresna činjenica je da se tragedija dogodila na 45. rođendan njegovog oca.

Prema informacijama koje prenosi agencija TASS i portal "Mash na Sport", uzrok smrti bio je iznenadni zastoj srca. Aron je trenirao sa svojom ekipom u Krasnodaru, a u trenutku kolapsa obavljao je standardne vežbe – trčanje i uvežbavanje šuta.

Iako je stručni štab odmah pozvao hitnu pomoć, lekari koji su ubrzo stigli na teren nisu uspeli da reanimiraju tinejdžera. Prethodno nije bilo indikacija da mladi sportista ima bilo kakve zdravstvene tegobe koje bi mogle dovesti do ovakvog ishoda.

Aron Semerninov je bio produkt prestižne akademije Lokomotive Kubanj. Uprkos godinama, već je počeo da ostavlja dubok trag u mlađim kategorijama. Sa ekipom U14 osvojio je bronzanu medalju na prvenstvu Rusije i bio je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) prvenstva Krasnodarskog kraja.

Od mladog košarkaša oprostili su se brojni klubovi i zvaničnici. Košarkaški klub Himki, na čijem je čelu Aronov otac Roman, objavio je dirljivo saopštenje:

– Sa neopisivim bolom u srcu objavljujemo smrt Arona, sina našeg trenera. Romana Evgenijeviču, cela košarkaška porodica stoji uz vas. Ne možemo vam oduzeti bol, ali smo tu da je podelimo – navodi se u poruci kluba iz Moskovske oblasti.

Predsednik Lokomotive Kubanj, Andrej Vediščev, istakao je da je Aron bio "dete velikog srca i iskrenog osmeha" koje je odraslo pred očima kluba. Saučešće porodici uputili su i VTB liga, moskovski CSKA, kao i brojni drugi klubovi širom zemlje.

Aronov otac, Roman Semerninov, u Rusiji je cenjen kao stručnjak koji je godinama stvarao igrače u Lokomotivi, bio pomoćnik u prvom timu, a trenutno vodi i reprezentaciju Rusije do 20 godina. Tragedija ga je zatekla u trenutku kada je preuzeo kormilo Himkija, sa ciljem povratka kluba u vrh ruske košarke.