TENKOVI koje je Zapad isporučio Ukrajini, a koje je Kijev svojevremeno smatrao jednim od najvažnijih sredstava na bojnom polju, sve se češće drže van direktnih borbenih dejstava zbog njihove veoma ograničene preživljivosti.

Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Izveštaj Njujork tajmsa o 33. zasebnoj mehanizovanoj brigadi ukrajinske vojske pokazuje da nemački tenkovi „Leopard“ veliki deo vremena provode sakriveni ispod maskirnih mreža na položajima u šumama Harkovske oblasti, prenosi Militari voč.

Umesto da predvode jurišne operacije, neki od ovih tenkova sada se uglavnom koriste za izvlačenje oštećenih vozila.

To dolazi nakon višegodišnjih izveštaja koji ukazuju na ograničenu upotrebljivost zapadnih tenkova u uslovima visokog intenziteta borbenih dejstava.

Ukrajina je 2023. godine počela da dobija velike količine zapadnih tenkova, uključujući nemačke „Leopard 2“, britanske „Čelendžer 2“ i američke „M1 Abrams“, za koje su zapadni analitičari naširoko tvrdili da će predstavljati „promenu pravila igre“ i omogućiti Ukrajini da izvede velike oklopne ofanzive.

Održivost ovih tenkova u uslovima savremenog ratovanja široko je dovođena u pitanje, budući da se njihovo oslanjanje na tešku oklopnu zaštitu smatra daleko od optimalnog u eri ratovanja dronovima. Nemački „Leopard 2“, koji je prvi upotrebljen u borbama, pretrpeo je velike gubitke, dok je nekoliko ovih tenkova zarobljeno i detaljno analizirano u ruskim objektima.

Tenkovi „Leopard 2“ kojima upravlja 33. brigada, prema navodima, koštaju oko 10 miliona dolara po komadu, što stvara upadljiv nesklad u odnosu na jeftine dronove koji mogu da im ugroze opstanak.

Prema izveštaju Njujork tajmsa, posade tenkova uglavnom izlaze na teren kako bi izvlačile oštećenu tehniku, dok loši vremenski uslovi ponekad pružaju najbezbednije uslove za njihovo delovanje, jer kiša, magla i slaba vidljivost smanjuju aktivnost dronova. Brigada se prilagodila i tako što je promenila zadatke svojih tenkovskih posada. Navodno se oko polovine pripadnika jednog tenkovskog bataljona prekvalifikovalo za operatere dronova, što odražava sve veći značaj bespilotnih sistema čak i među vojnicima koji su prvobitno obučavani za oklopno ratovanje.

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