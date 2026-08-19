SADA I ZVANIČNO: Kosta Nedeljković stigao kod Vanje Dragojevića u Rendžers
Nakon Vanje Dragojevića još jedan srpski fudbaler je stigao u Rendžers. Bivši igrač Crvene zvezde Kosta Nedeljković potpisao je za "policajce".
„Veoma sam uzbuđen. Rendžers je zaista veliki klub, velika porodica, i uzbuđen sam što ću mu se pridružiti i pomoći timu da zajedno ostvarimo uspeh. za mene je odluka bila laka nakon razgovora sa trenerom; želeo sam samo Rendžers. Ovo je velika prilika, ali i velika odgovornost. Uvek se trudim da budem pozitivan i vredno radim, tako da sam spreman da pomognem ekipi“, rekao je srpski reprezentativac.
Istovremeno, trener Derek Mekinis nije krio zadvoljstvošto što je klub uspeo da dogovori dolazak bivšeg igrača Crvene zvezde.
„Kosta je talentovan mlad igrač i veoma nam je drago što smo uspeli da ga dovedemo u klub. Već je stekao dragoceno iskustvo na visokom nivou u Engleskoj i Nemačkoj, kao i nastupajući za reprezentaciju Srbije. Kosta je atletski građen i energičan bek koji voli da ide napred, ali takođe ima veliku želju da se brani i bori, i dodatno će ojačati važan deo našeg tima. Radujem se što ću poželeti dobrodošlicu Kosti u Rendžers i što ću ubuduće raditi sa njim.“
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