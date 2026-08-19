Fudbal

SADA I ZVANIČNO: Kosta Nedeljković stigao kod Vanje Dragojevića u Rendžers

Filip Milošević

19. 08. 2026. u 12:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nakon Vanje Dragojevića još jedan srpski fudbaler je stigao u Rendžers. Bivši igrač Crvene zvezde Kosta Nedeljković potpisao je za "policajce".

САДА И ЗВАНИЧНО: Коста Недељковић стигао код Вање Драгојевића у Ренџерс

LUKA KOLANOVIC / imago sportfotodienst / Profimedia

„Veoma sam uzbuđen. Rendžers je zaista veliki klub, velika porodica, i uzbuđen sam što ću mu se pridružiti i pomoći timu da zajedno ostvarimo uspeh. za mene je odluka bila laka nakon razgovora sa trenerom; želeo sam samo Rendžers. Ovo je velika prilika, ali i velika odgovornost. Uvek se trudim da budem pozitivan i vredno radim, tako da sam spreman da pomognem ekipi“, rekao je srpski reprezentativac.

Istovremeno, trener Derek Mekinis nije krio zadvoljstvošto što je klub uspeo da dogovori dolazak bivšeg igrača Crvene zvezde.

„Kosta je talentovan mlad igrač i veoma nam je drago što smo uspeli da ga dovedemo u klub. Već je stekao dragoceno iskustvo na visokom nivou u Engleskoj i Nemačkoj, kao i nastupajući za reprezentaciju Srbije. Kosta je atletski građen i energičan bek koji voli da ide napred, ali takođe ima veliku želju da se brani i bori, i dodatno će ojačati važan deo našeg tima. Radujem se što ću poželeti dobrodošlicu Kosti u Rendžers i što ću ubuduće raditi sa njim.“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 5

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 1

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"