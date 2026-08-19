Fudbal

"EKSTREMNO SAM TRENIRAO TOKOM CELOG LETA!" Tadić uvodi NEC u Ligu šampiona?!

Filip Milošević

19. 08. 2026. u 13:09

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Fudbaleri NEC-a dočekuju Bodo Glimt u okviru poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Tadić je u dresu holandskog tima došao "nikad spremniji" i spreman je da uvede tim u Ligu šampiona.

ЕКСТРЕМНО САМ ТРЕНИРАО ТОКОМ ЦЕЛОГ ЛЕТА! Тадић уводи НЕЦ у Лигу шампиона?!

ANP / Sipa USA / Profimedia

“Trenirao sam ekstremno tokom celog leta. Bio sam isključivo ili u teretani ili na terenu. Kada vodite računa o sebi, dobra je šansa da ćete igrati fudbal i u starijim danima. To je najbolja stvar, koju pokušavam da prenesem i na mlađe igrače. Oni su jedini koji imaju kontrolu nad sobom”, rekao je Tadić.

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