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PRED MEDITERANSKE IGRE: U Tarantu održana svečana ceremonija podizanja zastave Srbije!

Танјуг

18. 08. 2026. u 18:58

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U italijanskom gradu Taranto je na Trgu zastava, povodom učešča Srbije na predstojećim Mediteranskim igrama, održana svečana ceremonija podizanja zastave Republike Srbije, uz prisustvo delegacije Olimpijskog komiteta Srbije.

ПРЕД МЕДИТЕРАНСКЕ ИГРЕ: У Таранту одржана свечана церемонија подизања заставе Србије!

FOTO TANJUG/ OKS

Ceremoniji su prisustvovali predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, prvi potpredsednik OKS Ivan Todorov, generalni sekretar Dejan Bojović i šef Misije Uroš Đurović, kao i predstavnici domaćina.

Svečani čin podizanja zastave Srbije ispraćen je intoniranjem himne Republike Srbije "Bože pravde", čime je na simboličan način obeleženo prisustvo Srbije u Tarantu i učešće naše delegacije na predstojećem sportskom događaju.

Foto: FOTO TANJUG/ OKS

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Posle ceremonije usledila je razmena prigodnih poklona između predsednika OKS Dejana Tomaševića i gradonačelnice mediteranskog sela, gospođe Alesije Maureli.

Svečanost na Trgu zastava protekla je u duhu olimpijskih vrednosti, prijateljstva i međusobnog poštovanja, uz poruku zajedništva sportista, delegacija i domaćina.

Jubilarne 20. Mediteranske igre održaće se od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu.

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