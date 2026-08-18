PRED MEDITERANSKE IGRE: U Tarantu održana svečana ceremonija podizanja zastave Srbije!

U italijanskom gradu Taranto je na Trgu zastava, povodom učešča Srbije na predstojećim Mediteranskim igrama, održana svečana ceremonija podizanja zastave Republike Srbije, uz prisustvo delegacije Olimpijskog komiteta Srbije.

FOTO TANJUG/ OKS

Ceremoniji su prisustvovali predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, prvi potpredsednik OKS Ivan Todorov, generalni sekretar Dejan Bojović i šef Misije Uroš Đurović, kao i predstavnici domaćina.

Svečani čin podizanja zastave Srbije ispraćen je intoniranjem himne Republike Srbije "Bože pravde", čime je na simboličan način obeleženo prisustvo Srbije u Tarantu i učešće naše delegacije na predstojećem sportskom događaju.

Posle ceremonije usledila je razmena prigodnih poklona između predsednika OKS Dejana Tomaševića i gradonačelnice mediteranskog sela, gospođe Alesije Maureli.

Svečanost na Trgu zastava protekla je u duhu olimpijskih vrednosti, prijateljstva i međusobnog poštovanja, uz poruku zajedništva sportista, delegacija i domaćina.

Jubilarne 20. Mediteranske igre održaće se od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu.

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