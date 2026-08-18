PRED MEDITERANSKE IGRE: U Tarantu održana svečana ceremonija podizanja zastave Srbije!
U italijanskom gradu Taranto je na Trgu zastava, povodom učešča Srbije na predstojećim Mediteranskim igrama, održana svečana ceremonija podizanja zastave Republike Srbije, uz prisustvo delegacije Olimpijskog komiteta Srbije.
Ceremoniji su prisustvovali predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, prvi potpredsednik OKS Ivan Todorov, generalni sekretar Dejan Bojović i šef Misije Uroš Đurović, kao i predstavnici domaćina.
Svečani čin podizanja zastave Srbije ispraćen je intoniranjem himne Republike Srbije "Bože pravde", čime je na simboličan način obeleženo prisustvo Srbije u Tarantu i učešće naše delegacije na predstojećem sportskom događaju.
Posle ceremonije usledila je razmena prigodnih poklona između predsednika OKS Dejana Tomaševića i gradonačelnice mediteranskog sela, gospođe Alesije Maureli.
Svečanost na Trgu zastava protekla je u duhu olimpijskih vrednosti, prijateljstva i međusobnog poštovanja, uz poruku zajedništva sportista, delegacija i domaćina.
Jubilarne 20. Mediteranske igre održaće se od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu.
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