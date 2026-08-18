Nesreće

ZNAČAJAN POMAK VATROGASACA NA STOLOVIMA Dačić: Požar lokalizovan na tri lokacije, na četvrtoj pod kontrolom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2026. u 22:26

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POŽAR na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na tri od četiri lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve trave i niskog rastinja pod kontrolom, saopštio je večeras ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

ЗНАЧАЈАН ПОМАК ВАТРОГАСАЦА НА СТОЛОВИМА Дачић: Пожар локализован на три локације, на четвртој под контролом

Foto: Instagram/ivica.dacic.rs

-Na Stolovima smo napravili značajan pomak. Požar je lokalizovan na tri od četiri lokacije, dok je na jednoj preostao prizemni požar suve trave i niskog rastinja. Teren je izuzetno nepristupačan, kamenit i opasan za kretanje, sa liticama, ali je i taj deo pod kontrolom, naveo je Dačić.

Naglasio je da zbog toga sada snage koje učestvuju u gašenju požara mogu postepeno da se smanjuju, ali da će požarište i dalje pažljivo pratiti kako ne bi došlo do ponovnog širenja vatre, navodi se u saopštenju MUP-a.

Dačić je istakao da je zbog izuzetno teških uslova na terenu gašenje bilo posebno složeno, ali da su pripadnici MUP-a, zajedno sa ostalim angažovanim službama, uspeli da stave požar pod kontrolu.

Dodao da će snage na terenu biti redukovane u skladu sa situacijom, uz nastavak dežurstva i kontrolu požarišta.

(Tanjug)

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