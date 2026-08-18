ZNAČAJAN POMAK VATROGASACA NA STOLOVIMA Dačić: Požar lokalizovan na tri lokacije, na četvrtoj pod kontrolom

POŽAR na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na tri od četiri lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve trave i niskog rastinja pod kontrolom, saopštio je večeras ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

Foto: Instagram/ivica.dacic.rs

-Na Stolovima smo napravili značajan pomak. Požar je lokalizovan na tri od četiri lokacije, dok je na jednoj preostao prizemni požar suve trave i niskog rastinja. Teren je izuzetno nepristupačan, kamenit i opasan za kretanje, sa liticama, ali je i taj deo pod kontrolom, naveo je Dačić.

Naglasio je da zbog toga sada snage koje učestvuju u gašenju požara mogu postepeno da se smanjuju, ali da će požarište i dalje pažljivo pratiti kako ne bi došlo do ponovnog širenja vatre, navodi se u saopštenju MUP-a.

Dačić je istakao da je zbog izuzetno teških uslova na terenu gašenje bilo posebno složeno, ali da su pripadnici MUP-a, zajedno sa ostalim angažovanim službama, uspeli da stave požar pod kontrolu.

Dodao da će snage na terenu biti redukovane u skladu sa situacijom, uz nastavak dežurstva i kontrolu požarišta.

(Tanjug)

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