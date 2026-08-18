BUGARSKA "ZADNJA RUPA" ZA AMERIKANCE: Ponovo odložena isporuka američkih lovaca F-16 Sofiji
ISPORUKA druge partije od osam američkih lovaca F-16 blok 70 za Bugarsku ponovo je odložena i sada se očekuje u drugom kvartalu 2030. godine.
To je kašnjenje od skoro dve i po godine u odnosu na prvobitni rok – 2027. godine.
Kompanija „Lokid Martin“ saopštila je da postoje poteškoće u proizvodnji u fabrici u Grinvilu.
Bugarska je primila prvih osam borbenih aviona F-16 blok 70 od Sjedinjenih Američkih Država prošle godine i platila ih oko 1,12 milijardi evra.
Kako su tada saopštili bugarski zvaničnici od potpisivanja ugovora 2019. godine, oko 153 miliona evra je izdvojeno za "nadogradnju infrastrukture", a sprovedeno je 49 odvojenih infrastrukturnih projekata kako bi se obezbedio pravilan rad i skladištenje aviona.
Nakon renoviranja vojnog aerodroma kod Plovdiva moguće je da će bezbednost vazdušnog prostora obezbeđivati i avioni iz zemalja NATO-a.
Tada je navedeno da nije realno da F-16 budu u pripravnosti 2026. godine.
Postoji mogućnost za 2027. godinu, ali odluka o borbenom dežurstvu zavisi od komandanta Ratnog vazduhoplovstva.
(sputnikportal.rs)
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