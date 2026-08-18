IZ NBA U EVROLIGU: Nekadašnji pik prve runde drafta igraće protiv Zvezde i Partizana

Čeka se samo ozvaničenje posla

Foto: Jake Lee Green / Zuma Press / Profimedia

Evroliga mogla bi da postane jača za još jedno zvučno ime iz Sjedinjenih Američkih Država. Nekadašnji pik prve runde NBA drafta, Taj-Taj Vašington (24), nalazi se pred vratima francuskog Asvela.

Kako prenose izvori portala "Basket Njuz", plejmejker je u poodmaklim pregovorima sa klubom iz Vilerbana. Ovaj transfer ima dodatnu težinu jer se dešava uoči sezone u kojoj će legendarni Toni Parker debitovati u ulozi glavnog trenera ekipe u elitnom evropskom takmičenju.

Vašington iza sebe ima značajno iskustvo "preko bare", gde je u najjačoj ligi sveta odigrao 74 utakmice noseći dresove Los Anđeles Klipersa, Finiks Sansa, Milvoki Baksa i Hjuston Roketsa.

Iako je u NBA ligi beležio skromnih 2,9 poena i 1,1 asistenciju za devet minuta po meču, njegove partije u Razvojnoj ligi (G-League) su ono što je privuklo pažnju skauta Asvela. Tokom četiri sezone u ovom takmičenju, Vašington je prosečno beležio impresivnih 20,3 poena, 4,5 skokova i 6,5 asistencija, uz odličnih 38 odsto šuta za tri poena.

Pre odlaska u profesionalce, Vašington je bio jedan od najtalentovanijih srednjoškolaca u Americi, a potom je igrao za čuveni univerzitet Kentaki. Upravo je tamo skrenuo pažnju svetske javnosti kada je u januaru 2022. godine oborio rekord Džona Vola po broju asistencija na jednom meču u istoriji Kentakija, zabeleživši 17 poena i čak 17 asistencija.