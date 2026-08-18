IZ NBA U EVROLIGU: Nekadašnji pik prve runde drafta igraće protiv Zvezde i Partizana
Čeka se samo ozvaničenje posla
Evroliga mogla bi da postane jača za još jedno zvučno ime iz Sjedinjenih Američkih Država. Nekadašnji pik prve runde NBA drafta, Taj-Taj Vašington (24), nalazi se pred vratima francuskog Asvela.
Kako prenose izvori portala "Basket Njuz", plejmejker je u poodmaklim pregovorima sa klubom iz Vilerbana. Ovaj transfer ima dodatnu težinu jer se dešava uoči sezone u kojoj će legendarni Toni Parker debitovati u ulozi glavnog trenera ekipe u elitnom evropskom takmičenju.
Vašington iza sebe ima značajno iskustvo "preko bare", gde je u najjačoj ligi sveta odigrao 74 utakmice noseći dresove Los Anđeles Klipersa, Finiks Sansa, Milvoki Baksa i Hjuston Roketsa.
Iako je u NBA ligi beležio skromnih 2,9 poena i 1,1 asistenciju za devet minuta po meču, njegove partije u Razvojnoj ligi (G-League) su ono što je privuklo pažnju skauta Asvela. Tokom četiri sezone u ovom takmičenju, Vašington je prosečno beležio impresivnih 20,3 poena, 4,5 skokova i 6,5 asistencija, uz odličnih 38 odsto šuta za tri poena.
Pre odlaska u profesionalce, Vašington je bio jedan od najtalentovanijih srednjoškolaca u Americi, a potom je igrao za čuveni univerzitet Kentaki. Upravo je tamo skrenuo pažnju svetske javnosti kada je u januaru 2022. godine oborio rekord Džona Vola po broju asistencija na jednom meču u istoriji Kentakija, zabeleživši 17 poena i čak 17 asistencija.
Preporučujemo
HOĆE LI ZVEZDA PRODATI BADžA? Crveno-beli dobili ponudu za otpisanog fudbalera
18. 08. 2026. u 13:24
ŠOKANTNA TEORIJA NOVINARA O ĐOKOVIĆU: "Novak pati od posledica korone jer se nije vakcinisao"
18. 08. 2026. u 11:06 >> 13:07
OGLASILI SE IZ CRVENE ZVEZDE! Šampion Srbije spremio iznenađenje za navijače pred Plzenj
18. 08. 2026. u 13:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat
LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.
18. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)