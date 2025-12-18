"MISLIM DA NIJE VREME DA PANIČIMO..." DŽered Batler pred meč Crvena zvezda - Virtus
Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler izjavio je danas u Beogradu da je vreme da ekipa pokaže zajedništvo i dodao da ciljevi kluba ostaju kao na početku sezone.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20.45 časova u Beogradskoj areni ekipu Virtusa u 17. kolu Evrolige.
"Crveno-beli" su zabeležili tri uzastopna poraza u Evroligi.
"Za nas je važno da se sada skupimo kao tim, oni imaju mnogo kretnji i akcija bez lopte, moramo da budemo fokusirani na te stvari", rekao je Batler u obraćanju novinarima.
On je naveo da ciljevi kluba ostaju isti kao i na početku sezone.
"Mislim da još nije vreme da počnemo da paničimo, mislim da je ovo vreme da još više zbijemo redove i pokažemo zajedništvo, više nego do sada. Svaki tim prolazi kroz ovu fazu tokom sezone, mi je prolazimo sada, ali to nam je i šansa da učimo. Ciljevi ostaju isti kao i na početku sezone", izjavio je Batler.
Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na sedmom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Virtus na 12. poziciji sa skorom 8/8.
