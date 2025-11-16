MOĆNE REČI NIKOLE JOKIĆA: Evo šta je Srbin poručio nakon još jedne dominantne večeri u NBA ligi (VIDEO)

DENVER je savladao Minesotu 123:112, a najzaslužniji za trijumf bio je Nikola Jokić koji je ostvario sedmi tripl-dabl u sezoni. Somborac je nakon meča izneo svoje utiske.

FOTO: Tanjug/AP

Ubacio je Srbin 27 poena, uz 10 skokova i 12 asistencija, a potom je analizirao duel.

- Pa, znaš, to je igra serija, imali smo dobre momente, oni su imali svoje momente, i drago mi je što smo imali taj završni nalet. Znamo da su oni juče igrali, to je bio njihov drugi dan uzastopno, i možda je to bio faktor. Ali bila je dobra utakmica za nas, završili smo je i upisali pobedu - rekao je Jokić.

Tajna Denvera leži u...

- Imamo različite tipove igrača, i oni se sjajno uklapaju u naš sistem, na različitim pozicijama, sa različitim ličnostima, različitim stilovima igranja, i sve funkcioniše dobro za nas, prvo u odbrani, a potom i u napadu, tako da svi daju svoj doprinos - objasnio je as Nagetsa.

“We just want to play for each other”



Govorio je i o igri u odbrani.

- Mislim da ljudima je stalo, želimo da budemo bolji. Ako neko ima loš meč-up, dobiće pomoć iza sebe, tako da želimo da igramo jedni za druge u odbrani. Pejton je bio zaista dobar, šutirao je sjajno. On je zaista velika pretnja i dobro je imati ga na terenu - zaključio je Jokić.

