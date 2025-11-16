MOĆNE REČI NIKOLE JOKIĆA: Evo šta je Srbin poručio nakon još jedne dominantne večeri u NBA ligi (VIDEO)
DENVER je savladao Minesotu 123:112, a najzaslužniji za trijumf bio je Nikola Jokić koji je ostvario sedmi tripl-dabl u sezoni. Somborac je nakon meča izneo svoje utiske.
Ubacio je Srbin 27 poena, uz 10 skokova i 12 asistencija, a potom je analizirao duel.
- Pa, znaš, to je igra serija, imali smo dobre momente, oni su imali svoje momente, i drago mi je što smo imali taj završni nalet. Znamo da su oni juče igrali, to je bio njihov drugi dan uzastopno, i možda je to bio faktor. Ali bila je dobra utakmica za nas, završili smo je i upisali pobedu - rekao je Jokić.
Tajna Denvera leži u...
- Imamo različite tipove igrača, i oni se sjajno uklapaju u naš sistem, na različitim pozicijama, sa različitim ličnostima, različitim stilovima igranja, i sve funkcioniše dobro za nas, prvo u odbrani, a potom i u napadu, tako da svi daju svoj doprinos - objasnio je as Nagetsa.
Govorio je i o igri u odbrani.
- Mislim da ljudima je stalo, želimo da budemo bolji. Ako neko ima loš meč-up, dobiće pomoć iza sebe, tako da želimo da igramo jedni za druge u odbrani. Pejton je bio zaista dobar, šutirao je sjajno. On je zaista velika pretnja i dobro je imati ga na terenu - zaključio je Jokić.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
