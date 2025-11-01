SVI SE PITAJU: Šta se dešava sa Bogdanom Bogdanovićem!?

Očigledno je da je povreda koju je zaradio na Evropskom prvenstvu previše uticala na formu kapitena reprezentacije Srbije koji je od dolaska u ligu najlošije otvorio sezonu.

Foto AP

Bogdanović kojeg je iz rotacije izbacio Bredli Bil propustio je tri meča od starta sezone, a u dva u kojima je nastupio ubacio je ukupno dva poena, uhvatio je šest skokova i podelio jednu asistenciju, uz jako looših 11 procenata pogođenih šuteva iz igre.

Klipersi su bez njega pobedili Pelikanse posle neizvesne završnice iako su vodili tokom čitavog meča.

Sredinom trećeg perioda bilo je plus 17 za domaći tim i očekivalo se da će lako trijumfovati, ali je onda usledio povratak Portlanda koji je poen po poen smanjivao zaostatak da bi prvo izjednačio na 107:107, a potom i na 124:124 par sekundi pre kraja.

Iako su imali momentum na svojoj strani, nisu uspeli da dođu ni do produžetka jer je Kavaj Lenard uz zvuk sirene pogodio šut za pobedu.

Pored toga, vodio je tim i sa 34 poena, Harden je dodao 24 uz 14 skokova, Džons je ubacio 16, a Kolins 14 poena.

U timu Pelikana Džordan Pul je ubacio 30, Zajon Vilijamson 29, Marfi 17 poena.

