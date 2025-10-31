IZUNDU - JUNAK ZVEZDINE POBEDE: Osećao sam se sjajno, Moteijunas me uči svemu
KADA se činilo da bi Makabi mogao da prekine seriju pobeda Crvene zvezde u Evroligi, stvar u svoje odlučio je da uzme Ebuka Izundu i postao je heroj crveno-belih koji je sjajnom igrom u četvrtoj četvrtini doneo trijumf klubu sa Malog Kalemegdana.
Nigerijac je do poslednjih pet minuta meča postigao tri poena, a onda je do kraja susreta dodao još 12 i tako bacio na kolena tim iz Tel Aviva.
- Osećao sam se sjajno, pokušao sam da pomognem timu u svakom smislu u kom sam mogao. Pokušao sam da uradim ono što znam, da uradim najbolje. Da budem energetski dobar, da igram jako, da ostvarim što više poseda za nas i na kraju sam to i uradio - rekao je Izundu, a preneo "Meridian sport".
Otkrio je da mu mnogo pomaže iskusni centar Donatas Moteijunas.
- On je veteran, pokušava da me nauči svemu, on je igrao kod Saše Obradovića. Daje mi savete kako da igram odbranu, kako da se krećem u napadu. Sjajan je, sjajno je imati ga u timu jer je dobar saigrač, dobar momak i ne mogu da dočekam da naučim dosta od njega kako teče sezona. Probaću da pokupim što više dok je tu.
Najviše saveta mu deli za igru u odbrani.
- Samo da igram odbranu, da igram defanzivno ono što trener traži, a što je pomalo zbunjujuće za mene. Pomaže mi da shvatim i uradim to na terenu.
Izundu prvi put u karijeri igra Evroligu i čini se da je dorastao ovom nivou košarke.
- Uvek mislim da sam ovde, da pripadam ovde. Tad sam samo bio fokusiran na pobedu mog tima.
Već se po internetu vrti sjajno zakucavanje u finišu meča.
- Bilo je zadovljavajuće, ljudi misle da mogu da izblokiraju moje šuteve, ali ostanu iznenađeni. To je moj hajlajt. To je deo igre, uradio sam ono što sam morao da uradim, to su samo dva poena, ništa više.
Ipak, ono što mora da popravi u igri su faulovi koje često zna da napravi u seriji.
- Moram da budem pametniji, treba nekad da znam kad ću biti agresivniji, a kad ću se povući. Novi sam, meni je ovo prvi put u Evroligi, svi mi to kažu. Imaju "pik" na mene, ali neću prestati da igram agresivno jer pozivaju faul. Neću reći da me briga, briga me je, ali neću prestati da budem ja zbog svega - zaključio je Izundu.
Podsetimo, Crvena zvezda narednu utakmicu u Evroligi igra u sredu od 20 časova protiv Panatinaikosa u "Beogradskoj areni".
