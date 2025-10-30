NOVI TRIJUMF ZVEZDE! Crveno-beli savladali Makabi, na pogon Kodija Milera Mekintajera do šestog uzastopnog trijumfa u Evroligi

Košarkaši Makabija izgubili su od Crvene zvezde u 8. kolu Evrolige sa 92:99.

FOTO: M. Vukadinović

Košarkaši Crvene zvezde stigli su do šeste uzastopne pobede u Evroligi. Od samog starta meča su stekli prednost i nisu je ispuštali sve do četvrte četvrtine kada je Makabi preokrenu, ali samo na kratko.

Crveno-beli su to iskontrolisali i stigli do velike pobede.

Crvenu zvezdu je do trijumfa vukao Kodi Miler Mekintajer sa 23 poena, pratili su ga Čima Moneke sa 16 i Ibuka Izundu sa 15.

Kod Makabija su Hoard sa 20 i Loni Voker sa 18 bili najefikasniji

Makabi - Crvena zvezda kraj 92:99

Kraj četvrte četvrtine!

39' Kakvo zakucavanje Izundua! 88:94

36' Mekintajer pogađa a trener Makabija mora da zatraži tajm-aut, pošto crveno-beli prave seriju 6:0.

34' Čima Moneke pogađa za dva, sada je samo pola koša prednosti za Makabi!

32' Nakon ofanzivnog skoka Ti Džej Lifa Makabi je poveo, 78:77.

31' Evo Makabija na samo posedu zaostatka. Poslednju četvrtinu otvaraju trojkom Džimija Klarka, 74:77.

Kraj treće četvrtine!

30' Završena je treća deonica dugom dvojkom Džefa Dautina, 71:77.

29' Ponovo je Nikola Kalinić na ofanzivnom skoku i stiže do novih lakih poena, 67:76.

26' Kodi Miler Mekintajer u kontri postiže svopj 21 poen na meču i ponovo donosi Zvezdi skoro pa dvocifrenu razliku, 63:72.

25' Loni Voker pogađa trojku i Makabi je na samo dva poseda zaostatka, 59:63.

23' Nakon trojke Hoarda tim iz Izraela je spustio prednost i dugo ovako nisu bili blizu, 54:61.

22' Treća deonica je otvorena jednim pogođenim slobodnim bacanjem Izundua, 48:59.

Kraj prvog poluvremena!

20' Završeno je prvo poluvreme poenima Dejana Davidovca. Crveno-beli nakon 20 minuta igre imaju 10 poena prednosti, 48:58.

17' Nakon trojke Jaga i čak 12 poena prednosti za Zvezdu, Kataš ponovo traži tajm-aut.

15' Fenomenalna akcija nakon tajm-auta, Davidovac pogađa za tri nakon što je u desnom ćošku ostao sam na šutu, 36:47.

14' Nakon zakucavanja Džejlena Hoarda, Saša Obradović je primoran na tajm-aut, 36:44.

12' Čima Moneke se najbolje snalazi u dva uzastopna napada i stiže do svojih novih poena a povećava i prednost crveno-belih! 29:38.

11' Novi laki poeni za Mekintajera, njegov čak 13 poen, 26:35.

Kraj prve četvrtine!

10' Promašio je Džimi Klark čist flouter na kraju prve deonice, 26:33.

9' Nakon nekoliko dobrih odbrana Zvezde, sada im Roman Sorkin pravi probleme u reketu, već dva puta stiže do lakih poena, 22:29.

7' Evo debija i Džereda Batlera u Evroligi u dresu Crvene zvezde. On je ušao u igru na tri i po minuta do kraja prve deonice.

6' Odlična partija za sada Kodija Milera Mekintajera, novi njegovi laki poeni, protutnjao je do obruča i elegantno položio, 15:22.

5' Sjajni odgovori Zvezde! Kodi Miler Mekintajer je pogodio novi šut, što je primoralo trenera domaćih Odeda Kataša da zatraži tajm-aut, 11:18.

3' Vrlo efikasan početak meča sa obe strane. Već treću trojku su pogodili domaćini, ovog puta Loni Voker, 11:10.

2' Nakon trojke Kalinića, istom merom uzvraća Tamir Blat, 3:3.

1' Meč u "Pioniru" je počeo! Nikola Kalinić je podigao odmah šut za tri i pogodio, 0:3!

UOČI MEČA:

Crvena zvezda je spojila pet pobeda u Evroligi i u sjajnoj atmosferi ide na "gostovanje" ekipi Makabija, ako se može uopšte i nazvati gostovanje pošto se igra u Beogradu u Pioniru.

Crveno-beli će biti oslabljeni ne igranjem Džordana Nvore, međutim velika stvar za Sašu Obradovića je ta što se moći da računa na novajliju - Džereda Batlera.

S druge strane Makabi ne dočekuje u baš sjajnoj atmosferi Crvenu zvezdu pošto na poslednja četiri meča u najelitnijem evropskom takmičenju ima samo jednu pobedu.

