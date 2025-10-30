EVROLIGA: Moneke sa košarkašem Žalgirisa podelio priznanje MVP kola
Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke i Silvan Fransisko iz Žalgirisa najkorisniji su igrači (MVP) sedmog kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
Moneke je u pobedi Crvene zvezde protiv Asvela rezultatom 79:65 zabeležio 24 poena, sedam skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte. On je imao indeks korisnosti 35.
Isti indeks korisnosti (35) imao je i Silvan Fransisko, koji je u pobedi Žalgirisa protiv Virtusa (86:65) postigao 23 poena uz 10 asistencija, tri skoka i jednu blokadu.
Košarkaš Monaka Alfa Dijalo imao je indeks korisnosti 32. Igrač Bajerna Ajzea Majk zabeležio je 30 indeksnih poena, a košarkaš Monaka Majk Džejms 29.
