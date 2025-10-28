Košarka

"DELIJE" SE UZNEMIRILE: Javljeno "DŽerad Batler nije prošao lekarski pregled", ali...

Новости онлине

28. 10. 2025. u 11:27

Kada su pojedini srpski mediji objavili vest da Džered Batler, najnovije pojačanje Crvene zvezde, neće biti u sastavu Saše Obradovića za predstojeću utakmicu sa Asvelom u Evroligi, digla se velika prašina u zvezdaškoj javnosti, ali - ispostavilo se da nije u pitanju bila istinita informacija.

ДЕЛИЈЕ СЕ УЗНЕМИРИЛЕ: Јављено Џерад Батлер није прошао лекарски преглед, али...

Foto: Profimedia

U njoj je bilo navedeno da "Zvezda nije prijavila Batlera za meč sa francuskim timom u Beogradskoj areni", te da je to zato što "američki košarkaš nije prošao lekarski pregled u ponedeljak, pa neće moći da nastupi u Evroligi". Naglašavano je da je "Batler u ponedeljak bio na testiranjima, ali na kraju nije dobio zeleno svetlo lekara da profesionalno igra košarku", i dodavano da "to nije ništa neuobičajeno jer su od njegovih usluga odustajali i neki NBA timovi zbog te urođene telesne mane".

Međutim, vanredno saopštenje KK Crvena zvezda otkrilo je istinu i o Džaredu Batleru, ali i o Džordanu Nvori i Devonteu Grejemu.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)
Tenis

0 12

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)

Teniski svet je u avgustu 2024. potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. Ali, nakon višemesečne provere kako se to desilo, a za tu proveru niko živ nije znao osim Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu, potom je za to saznao čitav svet - i to kada je Italijan oslobođen optužbi. Morao je, istina, da malo pauzira između ovogodišnjeg Australijan opena i Rolan Garosa, a povratak "belom sportu" proslavio je - uplovljavanjem u novu vezu.

27. 10. 2025. u 20:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PIO SAM LITRE I LITRE DNEVNO DOK NISAM ZAVRŠIO U HITNOJ: Bane Mojićević priznao - Posle razvoda sam postao alkoholičar

PIO SAM LITRE I LITRE DNEVNO DOK NISAM ZAVRŠIO U HITNOJ: Bane Mojićević priznao - "Posle razvoda sam postao alkoholičar"