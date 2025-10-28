"DELIJE" SE UZNEMIRILE: Javljeno "DŽerad Batler nije prošao lekarski pregled", ali...

Kada su pojedini srpski mediji objavili vest da Džered Batler, najnovije pojačanje Crvene zvezde, neće biti u sastavu Saše Obradovića za predstojeću utakmicu sa Asvelom u Evroligi, digla se velika prašina u zvezdaškoj javnosti, ali - ispostavilo se da nije u pitanju bila istinita informacija.

Foto: Profimedia

U njoj je bilo navedeno da "Zvezda nije prijavila Batlera za meč sa francuskim timom u Beogradskoj areni", te da je to zato što "američki košarkaš nije prošao lekarski pregled u ponedeljak, pa neće moći da nastupi u Evroligi". Naglašavano je da je "Batler u ponedeljak bio na testiranjima, ali na kraju nije dobio zeleno svetlo lekara da profesionalno igra košarku", i dodavano da "to nije ništa neuobičajeno jer su od njegovih usluga odustajali i neki NBA timovi zbog te urođene telesne mane".

Međutim, vanredno saopštenje KK Crvena zvezda otkrilo je istinu i o Džaredu Batleru, ali i o Džordanu Nvori i Devonteu Grejemu.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja