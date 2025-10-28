Košarka

SRBIN SE RASPRIČAO! Evo šta je Nikola Jokić rekao posle istorijske partije

Новости онлине

28. 10. 2025. u 07:50

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu Minesotu 127:114, u meču Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

FOTO: Printskrin/Jutjub/DNVR sports

Srpski reprezentativac Nikola Jokić zabeležio je novi tripl-dabl, treći na isto toliko mečeva na startu sezone.

On je za 36 minuta na terenu upisao 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija, a odmah nakon susreta je izjavio da ekipa još uvek radi na tome da se uigra posle velikih promena u sastavu.

- Pokušavamo da se naviknemo jedni na druge. Napravili smo promene tokom leta i sada se uigravamo. Pokušavamo i sa formacijom u kojoj smo ja i Jonas Valančijunas na parketu zajedno. Imamo mnogo opcija i mislim da možemo biti dobri ove sezone", započeo je Jokić.

Pohvalio je Džamala Marija, koji je ubacio 43 poena i bio najefikasniji akter susreta.

- Došao je spreman na početak priprema. Zdrav je i u dobroj formi, tako da je ovo samo produkt napornog rada. Agresivan je i znamo šta može da uradi kada je u ritmu. Pogodio je neke teške šuteve u drugoj deonici i održao nas u životu. On je razlog zbog kog smo pobedili", rekao je Jokić.

Napomenuo je i da će tim igrati mnogo raznovrsnije ove sezone.

- U mogućnosti smo da napravimo mnogo više akcija, s obzirom na to da imamo igrače različitog profila. Neko će uvek biti raspoložen i tada ćemo mu dati loptu. Koristimo sva moguća oružja koja imamo u napadu", istakao je Jokić.

Denver naredni meč igra u noći između srede i četvrtka kada se sastaje sa Nju Orleans pelikansima.

