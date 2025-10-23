HAPOEL SAVLADAO MONAKO ZA VRH EVROLIGE: Micić sjajan u pobedi svog tima
Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su Monako rezultatom 85:77 u 6. kolu Evrolige.
Najbolji pojedinci u pobedničkom timu bili su Vasilije Micić sa 22 poena i Džonatan Motli sa 17 poena. Malkolm. Oturu je dodao 11.
Na drugoj strani, videli smo 20 poena uz 4 skoka i 5 asistencija Majka Džejmsa, dok je Tajs imao 12 poena i 7 skokova, a 12 poena i 8 asistencija zabeležio je Eli Okobo.
