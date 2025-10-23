JEDAN OD NAJVEĆIH SKANDALA U NBA ISTORIJI: Košarkaši i trener povezani sa njujorškim podzemljem, ovo su SVI detalji (FOTO)

U VELIKOJ istrazi koju sprovodi FBI, uhapšeni su igrači NBA lige i povezani članovi kriminalnih porodica iz Njujorka zbog sumnje da su učestvovali u ilegalnim klađenjima i nameštenim utakmicama i poker igrama.

Bek Majami Hita Teri Rozijer i trener Trejl Blejzersa iz Portlanda Čonsi Bilups, kao i bivši igrač Dejmon Džon su tri glavne ličnosti NBA lige koje se nalaze na listi optuženih.

Prema rečima zvaničnika, Rozijer je, izmešu ostalog davao informacije o sastavu timova i o igračima koji će sedeti na klupi kladionicama. Takođe je objavljeno da je čak i lažirao povredu da bi istim kladionicama pomogao.

- Teri Rozijer je koristio insajderske informacije o tome kada će određeni igrači sedeti ili se ranije povući zbog navodnih povreda ili bolesti. Takođe, zloupotrebljavali su informacije dobijene kroz dugogodišnja prijateljstva sa NBA igračima i trenerima. U najmanje jednom slučaju, pretili su trenutnom igraču da im preda informacije zbog njegovih prethodnih kladioničarskih dugova - rekao je američki tužilac Džozef Nočela.

U okviru istrage, utvrđeno je da su klađenja vredna hiljade dolara uglavnom usmerena na takozvane "prop" opklade, koje se odnose na učinak pojedinačnih igrača.

Sa druge strane, Čonsi Bilups, NBA legenda i trener, uhapšen je zbog umešanosti u ilegalne nameštene poker igre koje su organizovane u Njujorku, Majamiju, Las Vegasu i Hamptonsu. Ove igre su bile pod kontrolom mafijaških porodica Bonano, Gambino i Dženoveze.

Tužilac je Bilupsa opisao kao "fejs kard" tj. poznatu javnu ličnost koja je sela za sto kako bi učestvovanjem u igri pomogla da ona izgleda legitimno, čime su prevarene žrtve.

FBI i mafijaška istraga

Kristofer Raja, pomoćnik direktora FBI u Njujorku, izjavio je da je u slučaj uključeno 13 članova i saradnika iz mafijaških porodica Bonano, Gambino i Dženoveze.

- Ilegalna operacija klađenja je prevarila nevine žrtve za desetine miliona dolara i stvorila finansijski tok koji je pomagao La Kosa Nostri u njihovoj organizovanoj kriminalnoj delatnosti. Otkrivanje ovih optužnica pokazuje snagu Ministarstva pravde i timski rad FBI-a. Ovo je priča o trgovini unutar NBA lige - rekao je direktor FBI Kaš Patel.

Tehnološki napredne prevare

Ono što je šokiralo javnost jeste nivo na kojem su se odvijale ove prevare.

Policijska komesarka Džesika Tiš izjavila je da su optuženi koristili "tehnološki napredne metode" što uključuje: kartice sa bar kodovima, skrivene kamere ugrađene u sto, specijalna rasveta i mašine za mešanje karata koje mogu da čitaju redosled.

- Učestvovale su poznate javne ličnosti, NBA igrači i treneri kako bi igre delovale legitimno i žrtve su verovale da igraju fer - rekla je Tiš.

Žrtve su izgubile milione dolara, a jedna je izgubila čak 1,8 miliona ukupno.

Istražitelji su otkrili da su se ilegalne aktivnosti oslanjale na pranje novca, nasilne metode poput oružanih pljački i ucena kako bi osigurali da dugovi budu vraćeni.

Oglasila se NBA liga

NBA je saopštio u nedavnom obraćanju da su Čonsi Bilups i Teri Rozijer suspendovani po hitnom postupku.

- U procesu smo analiziranja saveznih optužnica koje su objavljene danas. Teri Rozije i Čonsi Bilaps su suspendovani po hitnom postupku i nastavićemo da sarađujemo sa nadležnim organima. Ove optužbe shvatamo sa najvećom ozbiljnošću, a integritet naše igre ostaje naš glavni prioritet - navodi se u saopštenju.

Spisak nameštenih utakmica

Ministarstvo pravde SAD je jutros detaljno izložilo kako su neki NBA igrači i treneri, uključujući Terija Rozijera, beka Majami Hita, navodno koristili insajderske informacije o predstojećim NBA utakmicama kako bi omogućili drugim licima da ostvare profit kladeći se.

Ovo su utakmice navedene u saopštenju Ministarstva pravde:

23 mart 2023 — Čarlot Hornets protiv Nju Orleans Pelikans



24 mart 2023 — Portland Trejl Blejzers protiv Čikago Bulsa

Optuženi Erik Ernest je navodno primio i prosledio insajderske informacije od svog dugogodišnjeg prijatelja, koji je tada bio NBA trener, da će nekoliko najboljih igrača Blejzersa propustiti utakmicu protiv Čikago Bulsa, saopštilo je Ministarstvo pravde.

6 april 2023 — Orlando Medžik protiv Klivlend Kavalijersa

Saveznik u zaveri je navodno iskoristio vezu sa igračem Medžika da sazna da će nekoliko najboljih igrača ovog tima propustiti utakmicu protiv Kavalijersa, saopštilo je Ministarstvo pravde.

9 februar 2023 — Los Anđeles Lejkersi protiv Milvoki Baksa i 15. januar 2024 — Los Anđeles Lejkersi protiv Oklahoma Siti Tandera

Bivši NBA igrač Dejmon Džons je navodno "delio i prodavao insajderske informacije o brojnim stvarima, uključujući odluke o sastavu i medicinske informacije pre zvaničnog saopštenja, svojim saučesnicima" prema Ministarstvu pravde. Jedna od tih razmena dogodila se pred utakmicu u kojoj nije igrao superstar LeBron Džejms.

26 januar 2024 — Toronto Reptors protiv Los Anđeles Klipersa i 20. mart 2024 — Toronto Reptors protiv Sakramento Kingsa

Bivši igrač Reptorsa Džontej Porter je navodno obavestio svoje kontakte da će "prerano napuštati utakmice" zbog navodnih povreda, saopštilo je Ministarstvo pravde, prenosi Si-En-En.

