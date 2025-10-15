Košarka

PA, KAKO SA NJIM!? Vlade Đurović ne može očima da vidi jednog košarkaša Crvene zvezde, opet ga surovo isprozivao

Новости онлине

15. 10. 2025. u 08:51

Novi trener Saša Obradović tek je preuzeo ekipu i sa pola tima, s obzirom na brojne povrede, odmah upisao pobedu.

ПА, КАКО СА ЊИМ!? Владе Ђуровић не може очима да види једног кошаркаша Црвене звезде, опет га сурово испрозивао

STAV Vlade Đurović/FOTO: N. Paraušić

Vlade Đurović je sipao komplimente na račun skoro cele ekipe posle pobede, ali ne i na jednog igrača koga je opet apostrofirao kao najveći problem Crvene zvezde.

Reč je o Kodi Miler Mekintajeru. Prozivao ga je žestoko posle Bajerna i Fenerbahčea, a žestoke kritike nisu izostale ni ovaj put.

- Ja lično bih dao zlatne medalje i Obradoviću i Tomoviću - sa Mekintajerom na pleju preko 30 minuta, pa to je fantastično. Dakle, da bude prvi plej, a da ekipa dobija, to je čudo jedno. I danas šta je on radio, on ima šest asistencija, dao je četiri poena za 31 minut, šest asistencija, pa eto nije loše... Koliko je prodatih lopti imao, način na koji je vodio ekipu..." nezadovoljan je Đurović.

FOTO: Ata images

 

Ishvalio je Vlade Nvoru, izneo pohvale na račun Motiejunasa i ostalih igrača, a onda se ponovo vratio na Kodija.

- Hitno mora da se dovede plejmejker, jer sa ovim se samo zavaravamo", naglasio je Vlade Đurović.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: Znam šta će tražiti…

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"