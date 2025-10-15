PA, KAKO SA NJIM!? Vlade Đurović ne može očima da vidi jednog košarkaša Crvene zvezde, opet ga surovo isprozivao
Novi trener Saša Obradović tek je preuzeo ekipu i sa pola tima, s obzirom na brojne povrede, odmah upisao pobedu.
Vlade Đurović je sipao komplimente na račun skoro cele ekipe posle pobede, ali ne i na jednog igrača koga je opet apostrofirao kao najveći problem Crvene zvezde.
Reč je o Kodi Miler Mekintajeru. Prozivao ga je žestoko posle Bajerna i Fenerbahčea, a žestoke kritike nisu izostale ni ovaj put.
- Ja lično bih dao zlatne medalje i Obradoviću i Tomoviću - sa Mekintajerom na pleju preko 30 minuta, pa to je fantastično. Dakle, da bude prvi plej, a da ekipa dobija, to je čudo jedno. I danas šta je on radio, on ima šest asistencija, dao je četiri poena za 31 minut, šest asistencija, pa eto nije loše... Koliko je prodatih lopti imao, način na koji je vodio ekipu..." nezadovoljan je Đurović.
Ishvalio je Vlade Nvoru, izneo pohvale na račun Motiejunasa i ostalih igrača, a onda se ponovo vratio na Kodija.
- Hitno mora da se dovede plejmejker, jer sa ovim se samo zavaravamo", naglasio je Vlade Đurović.
