ZVANIČNO! Partizan ima novog centra, poznati detalji

05. 01. 2026. u 11:13

Košarkaški klub Partizan predstavio je kao najnovije pojačanje Tonjea Džekirija (31).

FOTO: Ataimages

Bivši centar CSKA iz Moskve dolazi kao zamena za Tajrika Džonsa, koji je prešao u Olimpijakos.

Sve je potvrđeno, a ugovor je potpisan do kraja sezone sa opcijom produžetka za još jednu.

Džekiri ima 32 godine i bogato evroligaško iskustvo.

Tokom karijere nastupao je za Banvit, Gazijantep, Asvel, Baskoniju, Uniks i Fenerbahče, a prethodne tri godine igrao je za CSKA iz Moskve.

U Evroligi je u proseku beležio 6,7 poena i 5,4 skoka po utakmici.

