ZVANIČNO! Partizan ima novog centra, poznati detalji
Košarkaški klub Partizan predstavio je kao najnovije pojačanje Tonjea Džekirija (31).
Bivši centar CSKA iz Moskve dolazi kao zamena za Tajrika Džonsa, koji je prešao u Olimpijakos.
Sve je potvrđeno, a ugovor je potpisan do kraja sezone sa opcijom produžetka za još jednu.
Džekiri ima 32 godine i bogato evroligaško iskustvo.
Tokom karijere nastupao je za Banvit, Gazijantep, Asvel, Baskoniju, Uniks i Fenerbahče, a prethodne tri godine igrao je za CSKA iz Moskve.
U Evroligi je u proseku beležio 6,7 poena i 5,4 skoka po utakmici.
