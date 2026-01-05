ZVANIČNO! Partizan ima novog centra, poznati detalji

Košarkaški klub Partizan predstavio je kao najnovije pojačanje Tonjea Džekirija (31).

FOTO: Ataimages

Bivši centar CSKA iz Moskve dolazi kao zamena za Tajrika Džonsa, koji je prešao u Olimpijakos.

Sve je potvrđeno, a ugovor je potpisan do kraja sezone sa opcijom produžetka za još jednu.

Džekiri ima 32 godine i bogato evroligaško iskustvo.

Tonje Džekiri je novi košarkaš Partizana Mozzart Bet!⚫️⚪️



🔗 https://t.co/IY4H4yC2N7#KKPartizan pic.twitter.com/FoiptAJDNb — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) January 5, 2026

Tokom karijere nastupao je za Banvit, Gazijantep, Asvel, Baskoniju, Uniks i Fenerbahče, a prethodne tri godine igrao je za CSKA iz Moskve.

U Evroligi je u proseku beležio 6,7 poena i 5,4 skoka po utakmici.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu