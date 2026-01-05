Ostali sportovi

ZVEZDA ČEKA MLADOST: Crveno-beli sutra u revanš meču 16-finala Kupa izazivača za odbojkaše dočekuju Zagrepčane

Slobodan Krstović

05. 01. 2026. u 10:54

ODBOJKAŠI Crvene zvezde će u utorak, 6.januara (17.00) u revanš meču 16-finala Kupa izazivača u Beogradu, u dvorani „Prof. dr Branislav Pokrajac“, dočekati Mladost. Crveno-beli su u prvom meču u Zagrebu slavili sa 3:2 i svaka pobeda ih vodi u osminufinala.

ЗВЕЗДА ЧЕКА МЛАДОСТ: Црвено-бели сутра у реванш мечу 16-финала Купа изазивача за одбојкаше дочекују Загрепчане

foto odbojkaški savez srbije

Ukoliko gosti slave sa 3:2 igraće se „zlatni set“ do 15 poena. Pobednik će se u osminifinala sastati sa boljim iz dvomeča Milano (Nemanja Mašulović) – Štip. Italijani su u prvom meču slavili sa 3:0.

Igračice Zvezde u četvrtak, 8.januara (18.00) u prvom meču osminefinala Kupa izazivača u Danskoj igraju sa Holteom. Revanš je 15.januara na Banjici.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOKAZ SUNOVRATA ZAPADNE DEMOKRATIJE: Objavljena dugo skrivana tajna - prve fotografije otete Madurove supruge su sramota za SAD (FOTO)

DOKAZ SUNOVRATA ZAPADNE DEMOKRATIJE: Objavljena dugo skrivana tajna - prve fotografije otete Madurove supruge su sramota za SAD (FOTO)