ZVEZDA ČEKA MLADOST: Crveno-beli sutra u revanš meču 16-finala Kupa izazivača za odbojkaše dočekuju Zagrepčane
ODBOJKAŠI Crvene zvezde će u utorak, 6.januara (17.00) u revanš meču 16-finala Kupa izazivača u Beogradu, u dvorani „Prof. dr Branislav Pokrajac“, dočekati Mladost. Crveno-beli su u prvom meču u Zagrebu slavili sa 3:2 i svaka pobeda ih vodi u osminufinala.
Ukoliko gosti slave sa 3:2 igraće se „zlatni set“ do 15 poena. Pobednik će se u osminifinala sastati sa boljim iz dvomeča Milano (Nemanja Mašulović) – Štip. Italijani su u prvom meču slavili sa 3:0.
Igračice Zvezde u četvrtak, 8.januara (18.00) u prvom meču osminefinala Kupa izazivača u Danskoj igraju sa Holteom. Revanš je 15.januara na Banjici.
