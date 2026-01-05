LAJKOVČANKE U ATINI: Odbojkašice Železničara u trećem kolu Lige šampiona u sredu gošće Olimpijakosa
ODBOJKAŠICE Železničara u trećem kolu grupe C u sredu, 7.januara (18.00) u Atini igraju sa Olimpijskom, koji sa klupe predvodi Branko Kovačević,a na terenu Jovana Stevanović i Milica Kubura. U drugom meču od 17.00 časova u Istanbulu Ezačibaši dočekuje Milano Hene Kurtagić.
TABELA: Milano 6, Ezačibaši 4, Olimpijakos 2, Železničar 0 bodova.
