LAJKOVČANKE U ATINI: Odbojkašice Železničara u trećem kolu Lige šampiona u sredu gošće Olimpijakosa

Slobodan Krstović

05. 01. 2026. u 10:57

ODBOJKAŠICE Železničara u trećem kolu grupe C u sredu, 7.januara (18.00) u Atini igraju sa Olimpijskom, koji sa klupe predvodi Branko Kovačević,a na terenu Jovana Stevanović i Milica Kubura. U drugom meču od 17.00 časova u Istanbulu Ezačibaši dočekuje Milano Hene Kurtagić.

FOTO: M. Vukadinović

TABELA: Milano 6, Ezačibaši 4, Olimpijakos 2, Železničar 0 bodova.

