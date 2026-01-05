ŠUMADINCI KOD KOVAČA: Odbojkaši Radničkog u sredu u revanš meču 16-finala Kupu CEV u Istanbulu igraju sa Fenerbahčeom
ODBOJKAŠI Radničkog u revanš meču 16-finala Kupa CEV u sredu, 7.januara (17.00) u Istanbulu izlaze na megdan Fenerbahčeu Slobodana Kovača. U prvom meču turski velikan je slavio sa 3:0 i osminufinala će izboriti čak i ako izgubi sa 3:2. Kragujevčane do „zlatnog seta“ vode samo pobede 3:0 ili 3:1.
Daleko veće šanse za prolaz imaju igrači Vojvodine, koji u četvrtak, 8.januara (18.00) u Novom Sadu igraju sa Alanjom. Turci su u prvom meču pobedili sa 3:2, tako da Novosađani idu dalje ukoliko slave sa 3:0 ili 3:1 ili ako pobede sa 3:2 i osvoje „zlatni set“, koji se igra do 15 poena.
